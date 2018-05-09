Максим Аверин: «Аня просто взяла и поцеловала меня в губы»

Поймать Аверина в Москве сложно — круглый год он колесит по стране и заграницам со спектаклями. Но в его жизни всегда остается время на любовь, в которую он продолжает играть и в жизни, и на сцене. «В скафандр не влезу, для спорта староват» — Недавно вы в соцсетях поделились занятным диалогом с другом. Вы — ему: «Представляешь, столько у меня ролей, а запомнюсь всем врачом да „Глухарем“. А он: „Не переживай, у тебя все фильмы хорошие, что один, что второй“… — Ну шутка же это… Я все-таки ориентируюсь на людей с чувством юмора. Если у человека оно отсутствует — считай, калека… Мой приятель так однажды пошутил, и вот мы до сих пор вспоминаем и смеемся. Поэтому здесь нет ничего такого! — Хирурга Брагина в вашем исполнении народ обожает. Зимой вышел шестой сезон „Склифосовского“, но уже появились новости о том, что собираются снимать следующий. Не устали еще от этой роли? — Новости о съемках нового сезона преждевременные. Потому что это огромная работа сценаристов, режиссеров, артистов, которых надо собрать вместе. Еще нужно подождать и почитать сценарий… И если я прочту сценарий и пойму, что это бег на месте, то я в этом принимать участия не буду. Надо подождать. Но „Склифосовский“ мне очень нравится! Как когда-то „Глухарем“ мы закрыли тему ментов. Так сейчас со „Склифосовским“ вышли на определенный уровень медицинских сериалов. Это хорошая история, для людей. С экранной женой ( Мария Куликова ) в „Склифосовском“… Кадр из фильма Я уже, слава богу, вышел из того возраста, когда нужно сниматься ради того, чтобы зарабатывать деньги, я — за чистоту жанра. К сожалению, сейчас кинематографический профиль узок, он направлен в основном на спорт, на космос. В скафандр я не влезу, для спорта уже как игрок я староват, могу только тренера играть… А просто сниматься ради того, чтобы сниматься, я не буду. — У создателей сериалов с высокими рейтингами никогда рука не поднимется закрывать проект, его всеми способами пытаются продлить, сохранить… — Я ушел из „Глухаря“ на такой высокой ноте, что сам Владимир Кулистиков , тогда начальник НТВ , был поражен. Но, поверьте, в тот момент уже чуть ли не из каждого утюга звучал „Глухарь“. — Отголоски популярности этого персонажа чувствуете до сих пор? — Сегодня было очень забавно. На выходе из парикмахерской меня остановила милиция, то есть полиция: „Паспорт“. Я отвечаю: „Пожалуйста, паспорт. А что, я так похож на кого-то, что вы меня останавливаете?“ Полицейский отвечает: „Да нет, но давайте посмотрим. Вы москвич?“ Я говорю: „В общем, да“. Тут выходит его напарник: „Ты обалдел, что ли? Чего ты его останавливаешь, это ж „глухарь“! Тот — ему: „Да теперь знаю, что „глухарь“, ну а вдруг у него что-нибудь подозрительное…“ Спросил, будет ли обыскивать. „Нет“, — говорит и похлопывает меня… „Похлопаешь по своей жене“, — говорю ему. С лучшим другом ( Денис Рожков ) в „Глухаре“. Кадр из фильма — Врачи так вряд ли будут с доктором Брагиным обращаться? — Да, все-таки врачи — это первая профессия после Бога. Вы знаете, я тут в Петербурге поранил сильно голову, вызвали „Скорую помощь“. Меня спрашивают — куда вас везти, в городскую или в военный госпиталь? Я говорю: „Конечно, в военный поехали“. И вот, когда меня положили на операционный стол, врачи сказали: „О, сейчас мы начнем над тобой издеваться… Ну как тебя шить, на живую или под наркозом?“ В общем, это все вот такие забавные случаи, которые со мной каждый день происходят. „Близкий человек — это подарок“ — У вас недавно состоялась премьера спектакля о любви „Там же, тогда же“. А что в жизни сейчас с любовью? — Любовь — это не только охи и вздохи под луной, не только смотреть друг другу в глаза, это еще и смотреть в одну сторону. Любовь с годами становится видна в ежедневных поступках, в ежедневных свершениях… Ну вот просто живешь — и это и есть любовь. — Многие думают, что такому звездному холостяку, как вы, не принято отказывать в любви. — Я боюсь, что все наоборот… Я не люблю слово „звезда“. Понимаете, звезд стало очень много, а вот артистов мало. К тому же звездная пыль никак не влияет на исход твоей любви. Это как в фильме „Интердевочка“: а тебе диплом культурного работника в постели помогает? Вот — никак не помогает! Никакого отношения к профессиональной деятельности любовь не имеет. Любовь — это ежедневный труд. Первый день, два дня, три дня — нежность, охи, вздохи и всплеск, и все остальное, а потом начинается работа. Потому что свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. Одному человеку с самим собой сложно, а уж когда двое — это вообще катастрофа. Актер умеет не только хорошо работать, но и красиво отдыхать, предпочитая море и солнце. фото: instagram.com — Вы как-то сказали, что не представляете, как это: проснуться утром, а рядом никого нет. Почему тогда любовь — катастрофа? — Вы, наверное, давно не любили. Любовь — это вообще ЧП. Потому что она выходит за рамки обыденного. Психологи, которых сейчас развелось очень много, вообще считают любовь психическим заболеванием. — В новом спектакле вы играете с Анной Якуниной . Дружите 20 лет, сыграли вместе в сериалах „Склифосовский“, „Напарницы“. Играть любовь на сцене с подругой легче или сложнее? — Я однажды ее спросил: „Вот мы столько лет друг друга знаем, скажи, как мы сейчас будем с тобой целоваться?“ На что Аня ответила: „Как, как? Вот так!“ Взяла и поцеловала меня в губы. Вот и все. И происходило это при ее муже, но, понимаете, когда такие отношения, уже ничего не страшно. Шучу, конечно… Проживая жизнь героев, мы рассказываем свою собственную жизнь. Поэтому здесь у нас очень много точек соприкосновения. Для этого необязательны плотские отношения, в первую очередь важно соприкосновение душ — то, что у нас происходит ежедневно… С Анной Якуниной Аверин играет в одном спектакле и снимается в одном сериале — конечно же, в „Склифосовском“. Фото: Николай ТЕМНИКОВ — Умеете дорожить людьми, отношениями? — Близкий человек, который тебя понимает, чувствует, дает советы или же просто молчит рядом, — это уже подарок. В моем возрасте жизнь, наоборот, вычитает — больше теряешь, поэтому, когда рядом с тобой такие люди, как Аня, это, конечно, огромная награда. Мы теряемся в этой жизни, потому что каждый день отношения людей разрушаются… Ну вы же сами видите, что происходит. Уже даже страшно не жить, страшно умереть. Потому что откопают, принесут в студию, соберутся соратники, ровесники и коллеги и начнут рассуждать, каким ты парнем был. А где вы были раньше, пока был человек живой? Круг с годами сужается, но я им все больше и больше дорожу. Слава богу, что в моей жизни есть такие люди. „Пока есть силы, нужно идти, ехать, лететь“ — Сейчас на театральных сценах идет огромное количество антрепризных спектаклей со звездами. Что самое сложное в таком спектакле для артиста? Юность Максима: с детских лет будущий любимец публики демонстрировал умение держаться перед камерой. фото: Личный архив — Самое сложное — в нынешних условиях рассказать историю просто, искренне, по-настоящему. Рассказать так, чтобы она затрагивала сердца, возможно, самое сложное сейчас в театре. Самое интересное, когда зритель видит, как перевоплощение происходит здесь и сейчас — с артистом, а не с технологиями, декорациями и всем остальным. Я достаточно часто принимал участие в режиссерских спектаклях, где очень много именно формы. А вот содержание как бы идет следующим пунктом. В нашем спектакле „Там же, тогда же“ наконец-то удалось вытащить на первый план артиста, его тонкую душевную организацию. Поэтому эта пьеса Бернарда Слэйда была популярна и на Бродвее, и Константин Райкин играл ее с Татьяной Васильевой Любовью Полищук … — В репертуарном театре у вас было по 20 спектаклей в месяц. Вы ушли из „Сатирикона“ и… — И ничего не изменилось. График стал еще сложнее. Просто если раньше я жил в таких вот инкубаторских тепличных условиях, то сейчас все сложнее: самолет — спектакль, самолет — переезд… Но я вам скажу, что я ни секунды не сожалею о том, что так живу. У меня вчера был разговор с Александром Анатольевичем Ширвиндтом , который говорил: „Мальчик, надо себя беречь…“ Я пообещал: „Хорошо, Александр Анатольевич!“ И тут же сажусь в самолет и улетаю. Мне кажется, что, пока есть силы, пока есть возможность, нужно идти, ехать, лететь. Мне это нравится. — Вы много гастролируете в регионах. Как считаете, публика там готова воспринимать серьезные спектакли? Или их вы оставляете для Москвы, а везете „легкие“ постановки? — Для меня нет разницы между публикой в регионах и в столице. Публика, которая ходит в театр, — особая. Вы прекрасно понимаете, что в театр ходит не каждый человек. Поэтому говорить, что где-то публика умна и образована, а где-то — нет, неправильно. Скорее, наоборот, чем дальше ты от столицы, тем публика внимательнее, она серьезнее относится к постановке, для нее важно, что вы привозите. Зрители в Москве слишком избалованы, они стали более надменны, я это ощущаю, потому что очень часто играю в Москве. Я вышел из того возраста, когда нужно сниматься ради денег — Вся ваша жизнь в пути, такой напряженный гастрольный график не каждый выдержит. А ведь можно просто сниматься в сериалах… — Можно просто быть в телевизоре, и все бы говорили — любимый артист. Но мне кажется, что любимый артист — это когда ты приезжаешь в города — в Иркутск, Усть-Илимск, Усолье Сибирское или куда-то еще, — выходишь на сцену, и твой зритель тебя видит, любит за твои роли. Вот это мне интересно. А просто мелькать и быть для вас привычным, как обои, мне не нравится. Смотрите сериалы с участием Максима Аверина: „Глухарь“ (“Домашний», с 14 мая, будни, 23.00) и «Девочки не сдаются» (СТС, с 14 мая, будни, 20.00). Аверин — о непростых отношениях с коллегами фото: Вадим ТАРАКАНОВ/FOTODOM.ru О Константине Райкине Максим Аверин 18 лет проработал в театре «Сатирикон». Ушел в свободное плавание три года назад. Историю, которая стала причиной увольнения, скрывал. Но с нами откровенничал, говорил, что «стеснялся своей популярности в театре, мне было неловко, неудобно», «я понял, что считать театр семьей, где все якобы дружны между собой, — большое заблуждение». Прошло время, и недавно Аверин написал в социальных сетях о художественном руководители «Сатирикона» Константине Райкине: «Всю жизнь я доказываю ему. Я сражаюсь с ним. Он меня не замечал. Не учитывал. Он ведь сам говорил: нет ничего хуже, когда ты есть, а тебя не надо. Теперь понимаю, он меня воспитал, создал. Даже теперь, когда мы не работаем вместе, я страшно скучаю по той жизни, когда у меня был художественный руководитель Константин Аркадьевич Райкин. Я всегда за него. Всегда. Он сложный. Он невыносимый. Но этот человек изменил мою жизнь. Я мечтаю снова с ним работать, поскольку не вижу никого даже поблизости, никого нет равного его таланту. Есть он, а потом уже все остальные. Однажды он вакцинировал меня этим счастьем, имя которому ТЕАТР, и мне теперь сложно живется». О Елене Яковлевой Это сейчас у Аверина и Яковлевой, вместе играющих в «Склифосовском», прекрасные отношения. А когда проект начинался, все было гораздо сложнее! История их знакомства началась, когда Максиму было 14 лет. Он получил первую зарплату (разносил почту) и купил длинное пальто в елочку. Считал себя в нем неотразимым. «И в нем пошел на встречу с Еленой Яковлевой, по которой я тогда с ума сходил, нас папа познакомил, — вспоминал Аверин. — Когда я увидел Лену, обалдел, а она отнеслась ко мне благосклонно». Папа Максима работал декоратором на «Мосфильме», поэтому смог взять сына на съемки фильма с участием Яковлевой. Спустя много лет две звезды встретились на съемочной площадке «Склифосовского». «К драматургическим конфликтам, придуманным сценаристами, неожиданно прибавился реальный, — вспоминала Яковлева. — Не знаю, что Аверину не понравилось, но однажды он заявил: „Я же вижу ваш взгляд, вы меня не любите!“ Сама Яковлева объясняла, что ей было сложно понять, почему она должна любить Аверина, демонстрировать свое расположение или оказывать знаки внимания, — она не планировала „выделять Максима из общей массы“. Яковлева предполагала, что Аверин намеренно шел на конфликт, обостряя отношения с ней, чтобы это помогло в работе, — ведь снимали серии, где между их героями возникают сложности. После притирки характеров у артистов отношения наладились. И по сюжету „Склифосовского“ у их персонажей, докторов Брагина и Павловой, взаимоотношения спустя время тоже нормализуются. Кстати, Аверин утверждал, что не спрашивал у Яковлевой „про любовь“, он лишь поинтересовался, что сделать, чтобы Елена Алексеевна обратила на него внимание. Максим считает: Яковлевой этот микроконфликт был нужен, чтобы идеально сыграть роль. Личное дело Максим Аверин родился 26 ноября 1975 года в Москве. Первую роль получил в 5 лет в эпизоде фильма „Похождения графа Невзорова“. В 9 лет играл в Театре миниатюр в спектакле „Бранденбургские ворота“, параллельно учился в театральной студии при Доме кино. В 1997 году окончил с красным дипломом Театральное училище им. Щукина. До июля 2015 года в течение 18 лет прослужил в театре „Сатирикон“. Лауреат театральной премии „Чайка“ за роль Эдмонда в спектакле „Король Лир“. Лауреат премии ТЭФИ за лучшую мужскую роль в телесериале „Глухарь“. Лауреат премии правительства РФ в области культуры. Снялся более чем в сорока фильмах. Играет в антрепризных спектаклях, снимается в кино и на ТВ. Вел программу „Три аккорда“ на Первом канале. Заслуженный артист РФ. Холост.