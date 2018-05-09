В Волгограде завершились гастроли Государственного театра кукол Республики Мордовия

Музыкальный интерактивный спектакль «Сто тысяч „почему!“ по сказке Р. Киплинга „Слоненок“ (реж. заслуженная артистка Республики Мордовия Лилия Шахова ). Эту сказку знают все, и взрослые, и дети. Спектакль повествует о маленьком любопытном Слонёнке, который отправился в путешествие, чтобы наконец-то найти ответы на свои многочисленные вопросы. Удивленное „почему“маленького обитателя джунглей так близко детской сущности, что малыши, сидящие в зале, слушают, затаив дыхание.

А Слоненок, тем временем, не устает задавать вопросы. Но жители джунглей, так же, как и большинство взрослых, не любят вопросы. А потому большинство из них остаются без ответа. Мало того, за самые странные, по мнению жителей, Слоненка обижают и кричат на него. Фото: пресс-служба Волгоградского областного театра кукол

И вот Слонёнок, который был не только любопытным, но еще и отважным, отправляется в путь. По дороге он встречает дядюшку Жирафа, тётушку Бегемотиху, Павиана и тётушку Страусиху, но все они лишь отмахиваются от него. А от вопроса, что же такого ест Крокодил на обед (ведь он никогда не видел крокодила) и вовсе приходят в ужас… И вот Слоненку встречается мудрый Змей. Он отнёсся к главному герою внимательно, посоветовал быть осторожнее и не совать свой нос туда, где тебе ничего не известно. Но Слонёнок именно туда, куда не следует, сунул свой короткий носик… и попал прямо в пасть Крокодилу, который и ухватил его за нос! Хорошо, что Змей вовремя успел помочь Слонёнку вырваться из крокодильей пасти. Но теперь Слонёнок может постоять за себя, потому что его маленький носик превратился в большой хобот! Благодаря этому случаю герой понял: не следует совать свой нос туда, если ты точно не знаешь, куда именно.

Спектакль по пьесе С. Преображенского „Лиса-разбойница“. Это добрая и поучительная сказка о хитрой Лисе, простофиле Волке и добродушном Деде. Сказку рассказывает добрая сказительница Марья. Она выходит в самом начале, знакомит детей с главными героями и открывает дверь в сказочный мир. С ней вы и посмеётесь, и погрустите, и песни послушаете, и уму-разуму обязательно научитесь. Яркие, выразительные, красивые куклы, которые — ну совершенно как настоящие! — открывают рот, поднимают руки, проживают на сцене целый эпизод сказочной жизни — вызывают настоящий восторг у волгоградского зрителя. Фото: пресс-служба Волгоградского областного театра кукол

Одна только лошадка, возившая Деда на рыбалку, фыркающая и подпрыгивающая, чего стоила! Самый яркий персонаж, безусловно, рыжая лиса, пронырливая и хохочущая — главный символ хитрости во всех народных сказках — здесь раскрывается во всей своей красе. А кудахтающие курочки, характерные Дед и Бабка… словом, весело, ярко и интересно!

Особое удовольствие — музыкальное оформление. Как только начинает играть музыка, детвора уже не в силах остановить притопывания в такт звучащему проигрышу. Оно и понятно — музыка к этой постановке написана талантливой Ириной Рахмановой . Художник-постановщик — Наталья Кочнева, а режиссёр блистательной постановки — Лариса Сидорина , заслуженная артистка Республики Мордовия.

Чем насыщеннее игровая сцена, чем функциональнее кукла, тем сложнее артистам играть такой спектакль. Впрочем, саранские кукловоды с этим отлично справляются. Фото: пресс-служба Волгоградского областного театра кукол

Юлия Пронькина, артист-кукловод (в спектакле — Бабка и Мастерица Марьюшка): „Лиса-разбойница“, можно сказать, премьерный спектакль, ему всего год, однако мы его уже берем на гастроли. Например, были с ним в Калужской и Московской области. Он везде и у всех популярен. Волгоградская площадка отличается от нашей, пришлось приноровиться, конечно. Сцена здесь ниже, поэтому были некоторые трудности с визуальным обзором, когда выходила Марьюшка. Однако мы их постарались преодолеть, и судя по аплодисментам, вполне успешно. Вообще волгоградский зритель принимал хорошо, тепло и радушно, нам очень понравилось». Юлия Пронькина. Фото: пресс-служба театра кукл Республики Мордовия Иван Чиндяйкин, артист-кукловод (в спектакле Дед, Волк и Петух): «В Волгоград мы приехали из Ингушетии, Назрани, где также выступали в рамках больших гастролей. Это замечательная программа, она дает возможность со спектаклем по всей стране проехать. Везде принимают очень хорошо. Безусловно, это очередной опыт. Нам приходится работать на разных площадках, в том числе у себя дома мы выезжаем с мобильными спектаклями в школы, детские сады. Поэтому некоторые моменты, такие, как различия в пространстве, площади сцены для нас не являются большой проблемой. А в город-герой Волгоград с удовольствием вернемся еще. И вас у себя ждем!».

В Волгограде с гастролями коллектив был впервые. По словам артистов, впечатления о городе яркие, насыщенные, осмотрели достопримечательности с удовольствием. Иван Чиндяйкин. Фото: пресс-служба театра кукл Республики Мордовия

По словам директора театра, заслуженного артиста Республики Мордовия, кандидата искусствоведения Евгения Романовского , проект «Большие гастроли для детей и взрослых» дает обширные возможности для развития и взаимовыгодного сотрудничества театрам всей страны.

"В «Больших гастролях»мы участвуем второй год. Благодаря данной программе поддержки театров имеем возможность встречаться со зрителями других крупных регионов, а также знакомиться с творчеством разных театральных групп у нас в Мордовии. К примеру, мы только что приехали в Волгоград из Ингушетии. Также у нас есть договоренность с Кемеровским театром кукол, до которого за свой счет добраться крайне проблематично. Волгоград мы выбрали во-первых потому, что мы давно уже дружим с Александрой Анатольевной (директор Волгоградского областного театра кукол — прим.ред), во-вторых, мы планировали еще в Чечню заехать, охватив тем самым за одну поездку три точки. Евгений Романовский. Фото: пресс-служба театра кукл Республики Мордовия Лично я в этом городе уже не в первый раз. Был здесь ранее на фестивале «Серебряный осетр», когда он еще проходил. Волгоград оставляет благоприятное впечатление. Город красивый и чистый, несмотря на сомнительные слухи о нем в последнее время.

Принимали нас радушно, с удовольствием приедем еще. В целом, мы дружим уже давно такими городами, как Чебоксары, Набережные Челны, Волгоград, Ульяновск, Ижевск. Всегда рады взаимовыгодному сотрудничеству". Фото: пресс-служба Волгоградского областного театра кукол

Отметим, Волгоградский областной театр кукол также принимает участие в программе «Большие гастроли для детей и молодежи». На 2018 год в рамках данного проекта волгоградскими артистами совместно с коллегами из Владимира, Саранска и Махачкалы запланировано сразу три гастрольных тура.

Для справки

"Большие гастроли для детей и молодежи"— программа Федерального центра по поддержке гастрольной деятельности. Она объединяет детские театры по всей России. Программа «Большие гастроли для детей и молодежи»реализуется за счет государственных средств, выделенных Министерством культуры РФ в рамках проекта «Театры-детям».

Сайт программы: большиегастроли.рф/det