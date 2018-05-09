В Волгограде завершились гастроли Государственного театра кукол Республики Мордовия 

Музыкальный интерактивный спектакль «Сто тысяч „почему!“ по сказке Р. Киплинга „Слоненок“ (реж. заслуженная артистка Республики Мордовия Лилия Шахова). Эту сказку знают все, и взрослые, и дети. Спектакль повествует о маленьком любопытном Слонёнке, который отправился в путешествие, чтобы наконец-то найти ответы на свои многочисленные вопросы. Удивленное „почему“маленького обитателя джунглей так близко детской сущности, что малыши, сидящие в зале, слушают, затаив дыхание.
А Слоненок, тем временем, не устает задавать вопросы. Но жители джунглей, так же, как и большинство взрослых, не любят вопросы. А потому большинство из них остаются без ответа. Мало того, за самые странные, по мнению жителей, Слоненка обижают и кричат на него. Фото: пресс-служба Волгоградского областного театра кукол
И вот Слонёнок, который был не только любопытным, но еще и отважным, отправляется в путь. По дороге он встречает дядюшку Жирафа, тётушку Бегемотиху, Павиана и тётушку Страусиху, но все они лишь отмахиваются от него. А от вопроса, что же такого ест Крокодил на обед (ведь он никогда не видел крокодила) и вовсе приходят в ужас… И вот Слоненку встречается мудрый Змей. Он отнёсся к главному герою внимательно, посоветовал быть осторожнее и не совать свой нос туда, где тебе ничего не известно. Но Слонёнок именно туда, куда не следует, сунул свой короткий носик… и попал прямо в пасть Крокодилу, который и ухватил его за нос! Хорошо, что Змей вовремя успел помочь Слонёнку вырваться из крокодильей пасти. Но теперь Слонёнок может постоять за себя, потому что его маленький носик превратился в большой хобот! Благодаря этому случаю герой понял: не следует совать свой нос туда, если ты точно не знаешь, куда именно.
Спектакль по пьесе С. Преображенского „Лиса-разбойница“. Это добрая и поучительная сказка о хитрой Лисе, простофиле Волке и добродушном Деде. Сказку рассказывает добрая сказительница Марья. Она выходит в самом начале, знакомит детей с главными героями и открывает дверь в сказочный мир. С ней вы и посмеётесь, и погрустите, и песни послушаете, и уму-разуму обязательно научитесь. Яркие, выразительные, красивые куклы, которые — ну совершенно как настоящие! — открывают рот, поднимают руки, проживают на сцене целый эпизод сказочной жизни — вызывают настоящий восторг у волгоградского зрителя. Фото: пресс-служба Волгоградского областного театра кукол
Одна только лошадка, возившая Деда на рыбалку, фыркающая и подпрыгивающая, чего стоила! Самый яркий персонаж, безусловно, рыжая лиса, пронырливая и хохочущая — главный символ хитрости во всех народных сказках — здесь раскрывается во всей своей красе. А кудахтающие курочки, характерные Дед и Бабка… словом, весело, ярко и интересно!
Особое удовольствие — музыкальное оформление. Как только начинает играть музыка, детвора уже не в силах остановить притопывания в такт звучащему проигрышу. Оно и понятно — музыка к этой постановке написана талантливой Ириной Рахмановой. Художник-постановщик — Наталья Кочнева, а режиссёр блистательной постановки — Лариса Сидорина, заслуженная артистка Республики Мордовия.
Чем насыщеннее игровая сцена, чем функциональнее кукла, тем сложнее артистам играть такой спектакль. Впрочем, саранские кукловоды с этим отлично справляются. Фото: пресс-служба Волгоградского областного театра кукол
Юлия Пронькина, артист-кукловод (в спектакле — Бабка и Мастерица Марьюшка): „Лиса-разбойница“, можно сказать, премьерный спектакль, ему всего год, однако мы его уже берем на гастроли. Например, были с ним в Калужской и Московской области. Он везде и у всех популярен. Волгоградская площадка отличается от нашей, пришлось приноровиться, конечно. Сцена здесь ниже, поэтому были некоторые трудности с визуальным обзором, когда выходила Марьюшка. Однако мы их постарались преодолеть, и судя по аплодисментам, вполне успешно. Вообще волгоградский зритель принимал хорошо, тепло и радушно, нам очень понравилось». Юлия Пронькина. Фото: пресс-служба театра кукл Республики Мордовия Иван Чиндяйкин, артист-кукловод (в спектакле Дед, Волк и Петух): «В Волгоград мы приехали из Ингушетии, Назрани, где также выступали в рамках больших гастролей. Это замечательная программа, она дает возможность со спектаклем по всей стране проехать. Везде принимают очень хорошо. Безусловно, это очередной опыт. Нам приходится работать на разных площадках, в том числе у себя дома мы выезжаем с мобильными спектаклями в школы, детские сады. Поэтому некоторые моменты, такие, как различия в пространстве, площади сцены для нас не являются большой проблемой. А в город-герой Волгоград с удовольствием вернемся еще. И вас у себя ждем!».
В Волгограде с гастролями коллектив был впервые. По словам артистов, впечатления о городе яркие, насыщенные, осмотрели достопримечательности с удовольствием. Иван Чиндяйкин. Фото: пресс-служба театра кукл Республики Мордовия
По словам директора театра, заслуженного артиста Республики Мордовия, кандидата искусствоведения Евгения Романовского, проект «Большие гастроли для детей и взрослых» дает обширные возможности для развития и взаимовыгодного сотрудничества театрам всей страны.
"В «Больших гастролях»мы участвуем второй год. Благодаря данной программе поддержки театров имеем возможность встречаться со зрителями других крупных регионов, а также знакомиться с творчеством разных театральных групп у нас в Мордовии. К примеру, мы только что приехали в Волгоград из Ингушетии. Также у нас есть договоренность с Кемеровским театром кукол, до которого за свой счет добраться крайне проблематично. Волгоград мы выбрали во-первых потому, что мы давно уже дружим с Александрой Анатольевной (директор Волгоградского областного театра кукол — прим.ред), во-вторых, мы планировали еще в Чечню заехать, охватив тем самым за одну поездку три точки. Евгений Романовский. Фото: пресс-служба театра кукл Республики Мордовия Лично я в этом городе уже не в первый раз. Был здесь ранее на фестивале «Серебряный осетр», когда он еще проходил. Волгоград оставляет благоприятное впечатление. Город красивый и чистый, несмотря на сомнительные слухи о нем в последнее время.
Принимали нас радушно, с удовольствием приедем еще. В целом, мы дружим уже давно такими городами, как Чебоксары, Набережные Челны, Волгоград, Ульяновск, Ижевск. Всегда рады взаимовыгодному сотрудничеству". Фото: пресс-служба Волгоградского областного театра кукол
Отметим, Волгоградский областной театр кукол также принимает участие в программе «Большие гастроли для детей и молодежи». На 2018 год в рамках данного проекта волгоградскими артистами совместно с коллегами из Владимира, Саранска и Махачкалы запланировано сразу три гастрольных тура.
Для справки
"Большие гастроли для детей и молодежи"— программа Федерального центра по поддержке гастрольной деятельности. Она объединяет детские театры по всей России. Программа «Большие гастроли для детей и молодежи»реализуется за счет государственных средств, выделенных Министерством культуры РФ в рамках проекта «Театры-детям».
Сайт программы: большиегастроли.рф/det