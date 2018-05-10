Сын главы Чувашии подрался с подростками, — СМИ

По информации изданий, родители пострадавших подростков говорят о давлении на них со стороны власти. Их якобы убеждают забрать заявления из полиции. 9 мая из-за опасений преследования одной из семей пришлось уехать из Чебоксар.

Также отмечается, что родителями Ивана Игнатьева Ивана Николаева также были написаны заявления в МВД . Кстати, Вадим Николаев подтвердил «Правде ПФО» участие в драке своего сына возле остановки общественного транспорта «Театр оперы и балета». Михаил Игнатьев никак не комментирует данную ситуацию.

«ФедералПресс» отправил запросы в правительство республики и МВД. На момент публикации текста ответы получены не были. Информагентство следит за развитием данной ситуации.

7 мая «ФедералПресс» сообщал, что доход главы Чувашии в 2017 году составил 3,8 млн рублей (3,7 млн рублей в 2016 году) по основному месту работы. Кроме того, он задекларировал иной заработок в сумме 1, 06 млн рублей (424 тыс. рублей в 2016 году). В его собственности находятся 5 земельных участков площадью 2000, 623, 4000, 50 599 и 1000 кв. м, два частных жилых дома площадью 216,2 и 95,4 кв. м и 1/3 доли в квартире площадью 129,5 кв. м.

Супруга главы республики в 2017 году заработала 701,8 тыс. рублей (в 2016 году чуть более 543 тыс. рублей. http://fedpress.ru/news/21/economy/2036953