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Сын главы Чувашии подрался с подростками, — СМИ
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Сын главы Чувашии подрался с подростками, — СМИ 

РИА «ФедералПресс» 34 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
20-летний сын главы Чувашии Михаила Игнатьева и 17-летний сын члена Совета Федерации от республики Вадима Николаева подрались с тремя 15-летними подростками, сообщают местные СМИ.
По информации изданий, родители пострадавших подростков говорят о давлении на них со стороны власти. Их якобы убеждают забрать заявления из полиции. 9 мая из-за опасений преследования одной из семей пришлось уехать из Чебоксар.
Также отмечается, что родителями Ивана Игнатьева и Ивана Николаева также были написаны заявления в МВД. Кстати, Вадим Николаев подтвердил «Правде ПФО» участие в драке своего сына возле остановки общественного транспорта «Театр оперы и балета». Михаил Игнатьев никак не комментирует данную ситуацию.
«ФедералПресс» отправил запросы в правительство республики и МВД. На момент публикации текста ответы получены не были. Информагентство следит за развитием данной ситуации.
7 мая «ФедералПресс» сообщал, что доход главы Чувашии в 2017 году составил 3,8 млн рублей (3,7 млн рублей в 2016 году) по основному месту работы. Кроме того, он задекларировал иной заработок в сумме 1, 06 млн рублей (424 тыс. рублей в 2016 году). В его собственности находятся 5 земельных участков площадью 2000, 623, 4000, 50 599 и 1000 кв. м, два частных жилых дома площадью 216,2 и 95,4 кв. м и 1/3 доли в квартире площадью 129,5 кв. м.
Супруга главы республики в 2017 году заработала 701,8 тыс. рублей (в 2016 году чуть более 543 тыс. рублей. http://fedpress.ru/news/21/economy/2036953
Фото: Евгений Поторочин
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