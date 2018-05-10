Сыновья главы Чувашии и сенатора подрались со школьниками после спора о крутости

«По предварительным данным, конфликт начался из-за девушки в одном из ночных клубов города Чебоксары. В процессе него молодые люди стали выяснять, кто круче, и завязалась драка. Одному из ее участников домой была вызвана скорая помощь», — сказал он.

По словам собеседника издания, стороны конфликта не обращались с заявлениями в полицию, однако стражи порядка в настоящее время проверяют информацию о травмах, полученных в ходе драки.

В ночь на 9 декабря около ночного клуба «Даки» в Пятигорске произошла массовая драка со стрельбой. В сети была опубликована видеозапись инцидента.