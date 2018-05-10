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Сыновья главы Чувашии и сенатора подрались со школьниками после спора о крутости
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Сыновья главы Чувашии и сенатора подрались со школьниками после спора о крутости 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: Lenta.ru
Сын главы Чувашии Михаила Игнатьева, 20-летний Иван Игнатьев и сын сенатора от республики Вадима Николаева, 17-летний Иван Николаев, подрались с тремя 15-летними школьниками. Об этом в четверг, 10 мая, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, конфликт начался из-за девушки в одном из ночных клубов города Чебоксары. В процессе него молодые люди стали выяснять, кто круче, и завязалась драка. Одному из ее участников домой была вызвана скорая помощь», — сказал он.
По словам собеседника издания, стороны конфликта не обращались с заявлениями в полицию, однако стражи порядка в настоящее время проверяют информацию о травмах, полученных в ходе драки.
В ночь на 9 декабря около ночного клуба «Даки» в Пятигорске произошла массовая драка со стрельбой. В сети была опубликована видеозапись инцидента.
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