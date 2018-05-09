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Американские бомбардировщики над Большим театром: в Екатеринбурге появилось странное здание ко Дню Победы
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Американские бомбардировщики над Большим театром: в Екатеринбурге появилось странное здание ко Дню Победы 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В День Победы жителям столицы Урала предложили посетить интерактивный спектакль по мотивам событий Великой Отечественной войны. Вот только организаторы мероприятия допустили ошибку. Какую, разбирался «360».
Театр Великой войны — театральный проект, ставший частью комплекса мероприятий, приуроченных ко Дню Победы в Екатеринбурге. Сцену для иммерсивного спектакля, который, по замыслу организаторов, должен был дать зрителям возможность почувствовать себя очевидцами военных событий 1943 года, возвели в центре города на Плотинке (плотина Городского пруда на реке Исеть). Фасад здания оформили в красно-черно-белых цветах: на нем изображены американские бомбардировщики В-17, которые атакуют московский Большой Театр.
Источник фото: NDNEWS.RU  Дело в том, что самолеты такой модели использовались не войсками Вермахта, а англичанами, которые с их помощью проводили бомбардировки немецких промышленных объектов и аэропортов. Еще одна ошибка — Большому был нанесен урон средней тяжести от бомбы, попавшей в него в 1942 году, но уже через несколько месяцев он был восстановлен и продолжил свою работу. Эту ошибку заметили журналисты местного издания «Новый день».
В Instagram-аккаунтах организаторов мероприятия, рекламного агентства Tesla Pro и Русской медной группы, появились посты, анонсирующие событие. Комментариев этих организаций по поводу неточностей в оформлении фасада павильона пока не появилось.
Местный канал Екатеринбурга «Е1» на своем сайте опубликовал трансляцию, посвященную проекту. На видео большая очередь на вход. Люди даже сравнивают ее с «очередью в Мавзолей». На выходе из павильона зрители положительно отзывались об увиденном: характеризовали зрелище как впечатляющее, рассказывали, что не могли сдержать слез во время просмотра.
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