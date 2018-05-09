Санкт-Петербургский театр имени Андрея Миронова посетит Москву с гастролями

14 и 15 мая москвичи увидят спектакль «Маленькие трагедии», в основу которого легли четыре «малых трагедии» А. С. Пушкина: «Скупой рыцарь», «Каменный гость», "Пир во время чумы", «Моцарт и Сальери». Спектакль поставлен таким образом, что текст Пушкина совпадает с современными реалиями, и в игре актёров чувствуется импульс сегодняшнего дня. Фото: пресс-служба ФЦПГД

Начало: 19.00 16 мая зрители Москвы приглашаются на постановку режиссёра Евгения Баранова «Два часа в благородном семействе» по пьесе Александра Амфитеатрова . Это не обычная комедия положений из жизни одного благородного семейства: Евгению Баранову удалось превратить её в человеческую комедию. Взбалмошные персонажи спектакля, действие которого происходит столетие назад, «заболевают» любовной авантюрной лихорадкой. Её подхватывают без исключения все, — в том числе дедушка-генерал (Рудольфа Фурманов) и его жена ( Татьяна Захарова ) и лакей Федор. Ночьюк лакей Фёдор в дезабилье был увиден крадущимся по господскому дому, что породило множество разных слухов. Маленький дом наполнили ревность и любовный ажиотаж. Это остроумная, яркая и смешная пьеса. Фото: пресс-служба ФЦПГД

Начало: 19.00 17 мая москвичи увидят спектакль «Воительница», поставленный по одноимённой повести Николая Лескова . Жительница Петербурга Домна Платоновна (Александра Куликова) — кружевница, она плетёт и продаёт кружева, занимается сводничеством, днями и ночами промышляет в городе, увлекая за собой и других людей. Кому-то она хочет помочь, кого-то облагодетельствовать, кого-то выручает из неловкого положения. Хитрость и пронырливость Домны Павловны связывает многих персонажей спектакля. Но во благо ли или во зло выходят её действия? Это решать зрителям. Автор пьесы — московский режиссёр Антон Яковлев , дебютировавший со спектаклем на сцене Театра имени Миронова «Малые супружеские преступления». Фото: Театр им. А. А. Миронова

Начало: 19.00 20 мая москвичам представят спектакль «Соломенная шляпка». Постановка «Соломенная шляпка» в театре имени Андрея Миронова — это сценическая версия театра им. Вахтангова с оригинальной музыкой графа Николая Шереметева. Спектакль посвящён Андрею Александровичу Миронову . «Соломенная шляпка» поставлена режиссёром Вадимом Милковым-Товстоноговым, художественно оформила спектакль Елена Дмитракова. На роль Фадинара, которую блестяще играл Андрей Александрович Миронов, пригласили молодого петербургского актёра, ученика Сергея Черкасского Илья Ходырев. Только живая музыка будет звучать в постановке. Фото: пресс-служба ФЦПГД

Начало: 19.00 Адрес: МТЮЗ, Мамоновский переулок 10 стр.1 Подробности и электронные билеты без наценки на сайте: www.большиегастроли.рф