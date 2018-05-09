В День Победы Русский театр Эстонии покажет премьеру спектакля про деревню во время войны

РИГА, 9 мая. /Корр. ТАСС Евгений Антонов /. В День Победы эстонский Русский театр подготовил для своих зрителей премьеру спектакля «Одна абсолютно счастливая деревня» по произведению советского драматурга Бориса Вахтина (1930-1981). Его герои — жители обычной деревни, оказавшейся охваченной войной.

"Это очень открытая и простая история, — рассказывает эстонскому телеканалу ETV+ актер Сергей Фурманюк . — Это то, о чем не просто надо говорить — это наши корни, истоки, человеческие взаимоотношения. Она затрагивает такие вопросы, как семья и что она для человека значит. Что значит любовь без всяких пафосных речей. Истина поступков — в чем она проявляется?"

"Одна абсолютно счастливая деревня" — это философская притча, которая на примере деревенских жителей Полины и Михеева, рассказывают историю всего человечества, которое умеет любить и работать. Чувства героев только на первый взгляд выглядят незамысловато: под ними скрываются по— настоящему сложные и сильные переживания.

Постановщиком спектакля в таллинском театре стал российский режиссер, лауреат премии «Золотая Маска» Анатолий Ледуховский . Для него это уже третья «Одна абсолютно счастливая деревня» — более 15 лет назад он впервые поставил этот спектакль в Смоленске, затем — в Омске. По его словам, постановка в Таллине оказалась одной из самых сложных.

"Мне поначалу не хотелось это делать еще раз, а сейчас я понимаю, что это было важно, потому что тема актуальна, — рассказывает он. — Несмотря на то, что времени прошло много, она стала еще актуальнее. Когда я это делал в первый раз, не было ощущения войны, это была середина 2000-х, если не начало. Было предчувствие ждущей нас впереди мирной жизни. Спектакль в чем-то похож на тот, но в нем очень много нового".