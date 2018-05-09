Трогательный видеоролик ко Дню Победы записали в Приморье

Съемки проходили на перроне Железнодорожного вокзала Уссурийска.

Героями видео стали мать и ее малолетний сын, которые встречают на перроне молодого человека в военной форме времен Великой Отечественной войны — старшего сына матери.

Режиссёр-постановщик — Катерина Ворона Оператор — Алексей Шапов Гримёр, стилист-визажист — @png_uss В ролях: артисты Театра драмы им. Комиссаржевской Мария Зускина, Артур Филипенко, а также мальчик — Слава Ворона

Публикация от ВЛАДИВОСТОК/VLADIVOSTOK (@blog_vladivostok)

8 Май 2018 в 4:47 PDT