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Трогательный видеоролик ко Дню Победы записали в Приморье
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Трогательный видеоролик ко Дню Победы записали в Приморье 

Prim.News 2 часа назад
Съемки проходили на перроне Железнодорожного вокзала Уссурийска.
Героями видео стали мать и ее малолетний сын, которые встречают на перроне молодого человека в военной форме времен Великой Отечественной войны — старшего сына матери.
Режиссёр-постановщик — Катерина Ворона Оператор — Алексей Шапов Гримёр, стилист-визажист — @png_uss В ролях: артисты Театра драмы им. Комиссаржевской Мария Зускина, Артур Филипенко, а также мальчик — Слава Ворона
Публикация от ВЛАДИВОСТОК/VLADIVOSTOK (@blog_vladivostok)
8 Май 2018 в 4:47 PDT
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