Москва празднует 9 мая: Ретропробег, световое кино и салют 

Столица отмечает 73-ю годовщину Победы. Москвичи посетят более сотни мероприятий во всех округах города.
Световые фильмы, ретропробеги концерты
День Победы Москва начала праздновать утром 9 мая. Так, в 8:00 на Рижском вокзале спела группа Soprano Михаила Турецкого, а через полтора часа отсюда отправился поезд Победы.
Трансляция Парада Победы была доступна на всех праздничных площадках и в парках города. После завершения военного парада москвичей ждут концерты. В частности, на сцену в парке Победы на Поклонной горе выйдут Государственный симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева и Московский государственный академический театр танца «Гжель». Кроме того, в полдень здесь начнется пробег военных ретроавтомобилей, а в 19:00 споют Дмитрий Харатьян, Олег Газманов, Диана Гурцкая и другие.
Пусковые установки дадут несколько десятков тысяч залпов, передает официальный сайт мэра и правительства Москвы.