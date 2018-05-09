Ещё
Москва празднует 9 мая: Ретропробег, световое кино и салют
Далее:
Читайте также:
Ещё

Москва празднует 9 мая: Ретропробег, световое кино и салют 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Столица отмечает 73-ю годовщину Победы. Москвичи посетят более сотни мероприятий во всех округах города.
Световые фильмы, ретропробеги концерты
День Победы Москва начала праздновать утром 9 мая. Так, в 8:00 на Рижском вокзале спела группа Soprano Михаила Турецкого, а через полтора часа отсюда отправился поезд Победы.
Трансляция Парада Победы была доступна на всех праздничных площадках и в парках города. После завершения военного парада москвичей ждут концерты. В частности, на сцену в парке Победы на Поклонной горе выйдут Государственный симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева и Московский государственный академический театр танца «Гжель». Кроме того, в полдень здесь начнется пробег военных ретроавтомобилей, а в 19:00 споют Дмитрий Харатьян, Олег Газманов, Диана Гурцкая и другие.
Пусковые установки дадут несколько десятков тысяч залпов, передает официальный сайт мэра и правительства Москвы.
Вечерняя Москва: последние новости
Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в Москве Ко Дню Победы столицу украсят более 2,3 тысяч праздничных конструкций Театр вышел в город
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру9
У Любови Толкалиной начался страстный роман5
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение48
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу42
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали24
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
06:50
Худшие эротические сцены в кино
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение