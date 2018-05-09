В День Победы в Москве покажут уличные постановки о войне

Сегодня, 9 мая, театральные коллективы в Москве покажут постановки о войне. Они пройдут в центре столицы и городских парках, сообщает портал мэра и правительства Москвы

В 14:00 в Камергерском переулке и в 16:00 на Рождественке будет идти «Если ворон на вершине» — история о любви молодых людей, которым пришлось взрослеть слишком рано. Представление «Эх, дороги…» можно посмотреть в 16:00 на Новопесчаной улице, а театрально-музыкальную композицию «Они сражались за Родину» — в 15:15 на улице Кировоградской и в 17:15 на улице Маршала Чуйкова.

В Измайловском парке выступят артисты Московского драматического театра на Перовской и Московского театра иллюзий, в «Царицыне» — Московского театра музыки и драмы под руководством Стаса Намина , в зоне отдыха «Тропарёво» — «Школы драматического искусства», «Содружества актеров Таганки» и других.

Кульминацией фестиваля станет спектакль-концерт «Посвящение» по пьесе «Волоколамское шоссе» немецкого драматурга Хайнера Мюллера. В нем примут участие больше 90 музыкантов и актеров, среди которых Евгений Миронов и артисты Мастерской Дмитрия Брусникина . Концерт пройдет в 20:00 в парке «Зарядье».

Сообщение В День Победы в Москве покажут уличные постановки о войне появились сначала на Москва Меняется.