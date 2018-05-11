В Перми открылись Дни города Кудымкара и коми-пермяцкой культуры

ТАСС , 11 мая. Дни города Кудымкара и коми-пермяцкой культуры открылись в пятницу в Перми, сообщают в краевом министерстве культуры . Мероприятия проходят в Пермском доме народного творчества «Губерния» в рамках торжеств, посвященных 80-летию со дня образования Кудымкара — административного и культурного центра Коми-Пермяцкого округа.

"В пятницу и субботу года пермяки смогут познакомиться с искусством и кухней коми-пермяков, стать участниками мастер-классов, круглых столов, «посиделок», веселых игр и забав. 11 мая, в рамках торжественного открытия Дней культуры, гости смогут посмотреть знаменитый спектакль на коми-пермяцком языке «Гузи да Мези» Коми-Пермяцкого национального драматического театра (в 17:00, вход свободный, 16+ — прим. ТАСС). Эксцентрическая комедия, не требующая перевода, с участием заслуженных артистов РФ не оставит равнодушными зрителей. Коми-Пермяцкий краеведческий музей представит экспозицию «И сердце хочет вселенски биться…», посвященную творчеству первого коми-пермяцкого профессионального художника-авангардиста П. И. Субботина-Пермяка. Гости также могут свободно посетить выставку работ творческого объединения «Художники Пармы», — сообщают в министерстве, уточняя, что различные площадки со свободным входом будут работать в пятницу уже с 12 часов (ограничение 7+ — прим. ТАСС)

Заслуженный артист РФ Анатолий Иванович Радостев расскажет маленьким гостям коми-пермяцкие сказки, также детям покажут кукольную постановку по мотивам коми-пермяцкого фольклора «Моток пряжи» (0+ — прим. ТАСС) в исполнении самодеятельных артистов-детей и сотрудников Коми-Пермяцкой центральной национальной библиотеки. Пермяки смогут посетить семейные посиделки по коми-пермяцки, лекции об истории и культуре коми-пермяцкого народа, встретиться с писателями Пармы. Гурманов ожидает возможность продегустировать национальные блюда — пельмени из пистиков, коми-пермяцкие шаньги и «парёнки», деревенское пиво и квас, мясные деликатесы, а также приобрести их.

Вечером перед гостями выступят аутентичные коллективы Коми-Пермяцкого округа, фолк-группа «Шай-Май» (г. Кудымкар) и этно-музыкальные проекты «Седой Урал» (г. Пермь), «Виль шы» (Кудымкар-Ижевск-Пермь).

Кудымкар в год своего 80-летия становится «центром культурного притяжения» Прикамья. Как рассказали ранее в министерстве культуры Пермского края, в октябре 2018 года в Кудымкаре впервые пройдет Фестиваль местных театров Пермского края. «Идея фестиваля поддержана губернатором Максимом Решетниковым , который поставил задачу создать центр притяжения в Кудымкаре. Он, часто бывая в различных районах и городах края, отметил отсутствие театральных событий краевого масштаба в этом городе, и поручил нам их проработать. Надеемся, фестиваль станет традиционным», — отметили в министерстве.

Дни города Кудымкара и коми-пермяцкой культуры проводятся при поддержке Администрации губернатора Пермского края, Министерства культуры Пермского края и Пермского дома народного творчества «Губерния».