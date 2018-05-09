Геннадий Ледях. Сибирский характер

Танцор балета и балетмейстер Геннадий Ледях признается: он не мечтал о балетной карьере. Но у провидения относительно него, очевидно, были свои планы.

Таких людей, как Геннадий Ледях, без преувеличения — единицы. Талантов немало, герои есть, силачи, умницы, а он — все и сразу. Везунчик, каких поискать, и работяга, каких мало. Заслуженный артист РСФСР, премьер Большого театра в 50–60-х годах, балетмейстер, чьим постановкам рукоплескала Европа, Геннадий Ледях весной отметил 90-летие. Про таких говорят: он сделал себя сам.

— Я сибиряк. Сибирь мне до сих пор силы дает, — бывший солист Большого говорит о родине с придыханием. Кажется, еще чуть-чуть — и начнет декламировать стихи.

Геннадий Васильевич руководит Московской школой классического танца, учит детей хореографическому мастерству. 91-й год идет, а Ледях если заведет разговор о работе — не остановишь. Балет, балет, балет.

— Хотя я мечтал стать киноактером, — усмехается балерун. — С 10 лет пропадал в домах культуры. Все сам, родители даже и не знали, где я болтаюсь. Сам в кружки записывался, просился стихи читать в госпиталях, сам научился танцевать чечетку.

Когда мальца Генку спрашивали, что он умеет делать, тот отвечал: все! — Но видел я себя только в кино, — говорит балетмейстер. — Смазливый на мордочку был, и здоровье бычье. Спортом увлекался, Обь на веслах переплывал туда-обратно. А в балет случайно попал.

Балетное искусство талантливый Гена Ледях считал занятием несерьезным для мужчины. А с другом на пробы в открывшийся Новосибирский театр оперы и балета, куда набирали труппу, пришел из любопытства.

— Преподаватель спросил, умею ли я танцевать, — вспоминает балетмейстер. — Я и изобразил чечетку. Преподаватель оценил пластику и предложил остаться в труппе. Я согласился, думал, танцевать буду. А меня поставили к балетному станку. Шел 1945 год.

Попав в балетный коллектив, Ледях уже не мог отступить. Такой характер: только вперед, даже если трудно и не хочется. Потихоньку балетная карьера пошла вверх. В столицу танцовщик попал, уже имея успех у себя в Сибири. Поддался давлению артистов балетной школы Большого театра. Приехавшие в Новосибирск москвичи все подбивали амбициозного Ледяха: тебе в Москву надо, в Москву.

— Заявился я в столицу и оказался никому не нужен, — рассказывает Геннадий Васильевич. — Это я в Сибири был звездой, а тут и звать никак.

Но не был бы сибиряк Ледях сибиряком Ледяхом, если бы упал духом. Начал брать школу Большого театра штурмом.

— У меня же образования танцевального не было, никакой школы, — говорит именитый балетмейстер, — нужна была база. В начальные классы я не проходил по возрасту, а в старшие — по навыкам и мастерству. Тем более свободных мест не было.

Сейчас заслуженный артист с улыбкой вспоминает, с каким высокомерием матерые педагоги балетной школы смотрели на него, молодого и дерзкого. А кто-то и взглядом не удостаивал: не подходите, и все.

— Другие возмущались: куда вы лезете?! — вспоминает Геннадий Васильевич. — Вам поздно учиться. Но я ходил от одного преподавателя к другому. Печально это говорить, но помог несчастный случай.

Неожиданно позвонил один из педагогов. Его новость шокировала. Утонул танцор седьмого класса балетной школы… В группе великого балетмейстера Асафа Мессерера появилось свободное место.

— Страшно представить, что должен был умереть человек, чтобы состоялся я, — сокрушается 90-летний артист.

Учеба давалась непросто. Нужно было догнать остальных и перегнать. Характер же. Первое время, пока не решил проблему с жильем, молодой артист обитал в фойе школы при Большом. Дождется, пока все уйдут, и идет в пустой зал, к станку.

— Я видел, как великие мастера крутят фуэте по восемь оборотов, и решил, что тоже так должен, — продолжает рассказ Геннадий Васильевич.

Со временем озорной мальчишка, который, как сам сейчас признается, легко мог попасть в плохую компанию — беспризорник при живых родителях стал премьером Большого театра. Танцовщику Геннадию Ледяху аплодировали в 32 странах мира. В 70-е он возглавил Варшавскую балетную школу. Успех в Польше он имел потрясающий.

— Представляете, — смеется 90-летний балетмейстер, — после спектаклей мне, бывало, даже мужчины руки целовали! Ужас. Я такими проявлениями брезгую. Но нельзя не признать — успех был сумасшедший.

Детский балетный театр на базе Дворца культуры ЗИЛ в Москве Геннадий Васильевич открыл в 1982 году, а через десять лет — профессиональный хореографический колледж «Школа классического танца», тот самый, которым руководит до сих пор.

Дома 90-летнему балетмейстеру не сидится. Говорит, на диване у телевизора болеть начинает.

— Каждое утро я начинаю с контрастного душа, — говорит Геннадий Васильевич, — потом гимнастика. А вечером ложусь на иголки — на массажеры специальные. Один под голову, второй под поясницу.

Не уступает балетмейстер старости. Характер же.

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