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На месте советских солдат в капитулировавшем Берлине почувствовали себя вологжане
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На месте советских солдат в капитулировавшем Берлине почувствовали себя вологжане 

Вологда.рф 53 минуты назад
Фото: Вологда.рф
Премьера театрально-музыкальной постановки Молодежного экспериментального патриотического театра ВИПЭ ФСИН России «Песни Победы» прошла на площади Федулова. Курсанты погрузили зрителей в атмосферу, которая царила в Берлине после объявления о долгожданной капитуляции Германии. Ветеранов и всех гостей с Днем Победы поздравили и другие творческие коллективы города, в празднике принял участие Мэр Вологды Сергей Воропанов.
Артисты в погонах рассказали о победных днях весны 1945 года, о том, как женская концертная бригада отправилась в конце войны в Берлин с творческой программой для поддержания духа советских солдат. Девушки-курсанты исполнили добрые и душевные песни, озорные частушки, животрепещущие стихи и вместе с бойцами станцевали вальс.
«Мы старались показать зрителю, насколько силен был дух красноармейцев и какой ценой нам досталась Великая Победа. Мой прадедушка дошел до самого Берлина. Я горжусь его подвигом и считаю, что мы должны помнить об этой войне в знак уважения к тем, кто отдал свою жизнь ради Победы. Это неоценимый подвиг и слава нашего народа, очень хочется верить, что каждое новое поколение вырастет достойным этой Победы», — отметила участница спектакля, курсант ВИПЭ ФСИН России Яна Злобина.
В концерте на площади Федулова приняли участие творческие коллективы сотрудников ГУ МЧС России по Вологодской области, школы № 30, Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1, фолк-мастерской «Народная драма», детского клуба «Чарли» и детской школы искусств «Арт-идея».
Песни, танцы, стихи, спектакль — все было посвящено героизму советских солдат в годы Великой Отечественной войне. Организовали концерт городские власти, ВИПЭ ФСИН России, и «Вологодское объединение поисковиков».
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