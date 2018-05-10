Малый театр представляет премьеру спектакля «Смута» по роману Владимира Мединского

МОСКВА, 10 мая. / ТАСС /. Государственный академический Малый театр представит в четверг премьеру спектакля «Смута. 1609-1611 года» по роману и.о. министра культуры РФ Владимира Мединского «Стена», посвященного событиям Смутного времени, в частности, осаде Смоленска войсками польского короля Сигизмунда. Премьерные показы пройдут также 22 мая, 5 и 26 июня, сообщается на сайте театра.

"Во вторник, 8 мая, состоялся генеральный прогон спектакля «Смута», в котором задействована почти вся труппа Малого театра — порядка 60 человек", — рассказал ТАСС художественный руководитель Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин

"Мне трудно оценивать работу своего театра, — продолжил Соломин. — но одно могу сказать точно: мы стоим за сохранение истории". По словам худрука, возглавляемый им театр с особым вниманием относится к постановкам на историческую тему. К этому ряду Соломин причислил спектакль «Смута».

"Роман Мединского — хорошая книга, думаю, что созданный на ее основе спектакль заинтересует людей, которые любят историю и свое государство", — сказал худрук Малого театра.

О романе, постановках и благотворительности

Приключенческий роман «Стена», основанный на реальных исторических событиях, которые происходили в России в XVII веке, Мединский написал в 2011 году. В нем рассказано об осаде польским войском под командованием короля Сигизмунда III города Смоленска в 1609-1611 годах. Книга появилась в продаже в 2012 году и разошлась тиражом около 100 тыс. экземпляров.

Впервые спектакль «Стена» был поставлен художественным руководителем Приморского драматического театра, народным артистом РФ Ефимом Звеняцким и был показан во Владивостоке в сентябре 2016 года. Летом 2017 года этот же спектакль показали в Москве на сцене Театра Российской армии.

В январе 2018 года стало известно, что в Малом театре задумались о спектакле по произведению Мединского. Тогда же, со слов самого министра культуры, сообщалось, что инициатива постановки «целиком и полностью» принадлежит театру и для него «большая честь, что роман ляжет в основу постановки в стенах одного из старейших и самых уважаемых театров России».

Министр культуры также объявил, что принял решение отказаться от гонорара, так как театр находится в подчинении Министерства культуры . И хотя, как пояснил Мединский, закон «позволяет заниматься творческой деятельностью», гонорар за постановку пьесы по его роману «Стена» в Малом театре он направил на благотворительность, а именно, на возрождение уникального памятника Смоленской крепостной стены. Об этом ранее сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского военно-исторического общества (РВИО), председателем которого также является Владимир Мединский.

В информации отмечалось, что работы по возрождению Смоленской крепостной стены организует РВИО с привлечением профессионалов и добровольцев. Под руководством экспертов волонтеры из разных регионов России примут участие в уборочных и ремонтных работах на пряслах, внутри башен и на прилегающей к стене территории. Масштабный волонтерский проект РВИО будет реализован в период с мая по август 2018 года.