В спектакле алтайского драмтеатра будут использовать 3 тонны воды

Три тонны воды будут использовать для воссоздания реки Волги в спектакле «Бесприданница», сообщает управление по культуре и архивному делу.

Чтобы сцена театра драмы превратилась в набережную Волги, приобрели огромные резервуары. По словам художника-постановщика из Санкт-Петербурга Марии Рыковой, Волга является одним из главных действующих лиц. Чтобы воплотить идею, пришлось приложить немало усилий. Теперь зрители смогут увидеть самую настоящую реку.

Напомним, премьерные показы «Бесприданницы» состоятся 15, 16, 17 мая. Начало спектакля в 18:30.