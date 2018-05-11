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Нижегородцам показали «путь из мрака»
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Нижегородцам показали «путь из мрака» 

Нижегородская правда 52 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
фото drama.nnov.ruНижегородцам показали «путь из мрака»10 мая в Нижегородском театре драмы им. М. Горького состоялась долгожданная премьера спектакля по мотивам романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ». Инсценировка современного драматурга В. Жеребцова. Режиссер-постановщик — Искандер Сакаев. Художник-постановщик — Борис Шлямин. Художник по костюмам и свету — Наталья Кузнецова.
На сцене происходило настоящее умопомрачение: в голове не только главного героя Порфирия Головлева — Иудушки, но и в головах зрителей. На наших глазах разрушается целая династия Головлевых. А была ли семья?
Иудушка Головлев «выкатывается» на сцену под завывание ветра и оказывается на кладбище. Почти так заканчивается роман Салтыкова-Щедрина, именно с этого начинается спектакль — история умопомрачения, переосмысления, путь из мрака к свету (как хотите) главного героя.
«Отчего я один, маменька? Где все?» — вопрошает Иудушка на погосте.
Нашел ли ответ Иудушка Головлев на свой вопрос, зритель узнает в финале, прожив вместе с ним череду потерь, пережив родных, оказавшись в паутине имения Головлево, запутавшись в ней…
«Этот материал позволяет объединить очень хороших артистов разных возрастов в одну драматическую историю. Историю не благостную, а конфликтную. У Салтыкова-Щедрина нет равнодушных персонажей: если уж они ненавидят, то искренне, если вожделеют, то всем телом, если боятся, то всем своим существом. Очень выпукло выстраивается апокалиптическая картина жуткого и в то же время притягательного мира. Паноптикум «по-родственному», который хочется разглядывать. Семья, любовь внутри семьи — основа мироздания. И если это уходит, рушится, то рушится весь остальной мир», — говорит режиссер Искандер Сакаев.
В репертуаре Нижегородского театра драмы появился спектакль «Господа Головлевы» — очень своевременный, жесткий, болезненный, глубокий, но страстный, чувственный и просветленный.
Премьеру спектакля «Господа Головлевы» в 220-ом юбилейном сезоне можно увидеть 19 мая, 6 и 23 июня, 1 июля. (16+)
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