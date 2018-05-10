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Дмитрий Сватковский откроет Международный хоровой фестиваль
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Дмитрий Сватковский откроет Международный хоровой фестиваль 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
С 10 по 13 мая 2018 года в Нижнем Новгороде пройдёт XVI Международный хоровой фестиваль «Молодые голоса — 2018».
Участниками фестиваля станут более 800 представителей студенческих и молодежных хоровых коллективов, лауреатов национальных и международных конкурсов. География участников проекта — Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Саратов, Ярославль, Йошкар-Ола, Ираклион (Греция). Концертные площадки фестиваля — Гербовый зал Нижегородской ярмарки, Театр Оперы и балета им. А. С. Пушкина, Большой зал ННГК им. М. И. Глинки, Старый актовый зал ННГУ им. Н. И. Лобачевского.
Торжественное Открытие фестиваля состоится в Гербовом зале Нижегородской ярмарки 10 мая в 16:00. В мероприятии примет участие и.о.заместителя губернатора Дмитрий Сватковский.
В рамках фестиваля свои мастер-классы проведут ведущие дирижеры мирового хорового сообщества: Людмила Лицова (Заслуженный деятель искусств РФ, заведующая кафедрой дирижирования академическим хором и руководитель академического хора Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова), Рауль Талмар (президент Эстонского Хорового Общества, Эстония), Сюзанна Фаатц (руководитель и дирижер группы JazzVocals, Берлин, Германия), Сергей Екимов (профессор Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, художественный руководитель Концертного хора института культуры и Женского хора Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова).
Фестиваль студенческих хоров «Молодые голоса» проходит на базе Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского с 1983 года. В 2010 году фестиваль получил премию Нижнего Новгорода. Художественный руководитель фестиваля — дирижер Академического хора ННГУ, Лауреат премии Нижнего Новгорода Лариса Ерыкалова.
В 2018 году фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры Нижегородской области, Нижегородской государственной консерватории (академии) им. М. И. Глинки. В этом году фестивалю исполняется 35 лет.
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