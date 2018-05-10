13 мая в 22:45 в эфире телеканала «Россия К» в рубрике «Шедевры мирового музыкального театра» балет Людвига Минкуса «Дон Кихот» в хореографии Р. Нуриева. Постановка Парижской национальной оперы.
Балету «Дон Кихот» без малого 150 лет. Своим рождением он обязан двум талантам — композитору Людвигу Минкусу и балетмейстеру Мариусу Петипа. «Дон Кихот» — одно из лучших творений Петипа. Много странствовавший по городам Испании, проникшийся духом и традициями танцевального фольклора этой страны, хореограф сумел воплотить на сцене все его богатство и своеобразие. У зрителей телеканала «Россия К» есть уникальная возможность побывать на одном из самых ярких спектаклей в репертуарах лучших театров мира. На «Дон Кихота» неизменны аншлаги! Его любят не только зрители, но и сами артисты балета и хореографы.
Знаменитый балет знает много разных постановок самых известных балетмейстеров — Александра Горского, Федора Лопухова, Ростислава Захарова, Нины Анисимовой, Алексея Ратманского, Бориса Эйфмана и других. Телеканал «Россия К» представляет вариант в хореографии Рудольфа Нуриева в постановке Парижской национальной оперы.
Главные партии исполняют Дороте Жильбер и Карл Пакетт. При участии Оркестра Парижской национальной оперы и дирижера Кевина Родеса.
Съемка 2012 года. Просто включите телевизор 13 мая в 22:45.
Вступительное слово к балету произнесет Николай Цискаридзе.
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