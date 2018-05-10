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Костромской драмтеатр закрывает 3 популярнейших спектакля
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Костромской драмтеатр закрывает 3 популярнейших спектакля 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Костромской драматический театр убирает из репертуара 3 популярнейших спектакля последних лет, узнал KOSTROMA.TODAY. Их в последний раз сыграют в мае.
Первая из постановок — «Дядюшкин сон», в котором главную роль играл Эмиляно Очагавия. После ухода актера из жизни в спектакль ввели Александра Кирпичева, который сыграл совершенно по-своему. В последний раз постановку покажут сегодня, 10 мая.
Следующая жертва — мелодрама «Странная миссис Сэвидж», где исполнительницей главной роли была прима театра Ирина Аркадьева. В 2016 г. актрисы не стало, однако в театре решили не закрывать спектакль, и передали роль Надежде Залесовой.
Спектакль «Странная миссис Сэвидж».
Новый вариант вызвал противоречивые отзывы, однако постановка «на ура» шла в городах Костромской области, куда театр ездит на гастроли. В последний раз спектакль сыграют 12 мая.
Наконец, 22 мая театр распрощается с комедией «Неугомонный дух», в которой блистают Анастасия Краснова и Иван Поляков. Этот спектакль был одним из самых «долгоиграющих» — долгое время билеты на него скупались мгновенно.
«Неугомонный дух».
Как рассказали в театре, большинство костромских театралов уже посмотрели эти спектакли, так что продолжать их играть нет смысла. Кроме того, в афише появилось много новых постановок.
Отметим, что в среднем спектакли идут в костромском драматическом 3 года. Однако хиты держатся в репертуаре и больше 5 лет.
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