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В Костроме впервые пройдет публичная читка пьесы
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В Костроме впервые пройдет публичная читка пьесы 

k1news.ru 1 час назад
Актеры театра Островского предлагают жителям города принять участие в публичной читке пьесы, которая состоится 21 мая в 18:00 в областной научной библиотеке, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Этот проект готовился давно, и для читки выбрали пьесу Дмитрия Данилова «Человек из Подольска». Она имеет успех и уже стала победителем крупных конкурсов современной драматургии «Ремарка» и «Кульминация» в 2017 году. «Человека из Подольска» дают в нескольких российских театрах, скоро он появится на сценах Польши и Германии.
У пьесы простой и доступный язык. В ней ведется разговор о насилии ради счастья жертвы и новом видении окружающей действительности.
В Подольске можно разглядеть любой другой город или его район, в героях — самого себя.
Публичная читка — это зарождение спектакля, ещё без декораций и бутафории, с текстом в руках и без разделительного света рампы. Это самая демократическая форма театра, какую можно придумать. После самой читки приглашаем наших зрителей к обсуждению пьесы и игры. Режиссёр первой читки — заслуженный артист Костромской области Александр Кирпичёв, — поделилась арт-обозреватель, театральный критик Ирина ПЕКАРСКАЯ.
Вторая читка состоится в июне, и ее режиссером станет Станислав Голодницкий.
Вход на мероприятие свободный.
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