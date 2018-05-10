В Костроме впервые пройдет публичная читка пьесы

Актеры театра Островского предлагают жителям города принять участие в публичной читке пьесы, которая состоится 21 мая в 18:00 в областной научной библиотеке, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Этот проект готовился давно, и для читки выбрали пьесу Дмитрия Данилова «Человек из Подольска». Она имеет успех и уже стала победителем крупных конкурсов современной драматургии «Ремарка» и «Кульминация» в 2017 году. «Человека из Подольска» дают в нескольких российских театрах, скоро он появится на сценах Польши и Германии.

У пьесы простой и доступный язык. В ней ведется разговор о насилии ради счастья жертвы и новом видении окружающей действительности.

В Подольске можно разглядеть любой другой город или его район, в героях — самого себя.

Публичная читка — это зарождение спектакля, ещё без декораций и бутафории, с текстом в руках и без разделительного света рампы. Это самая демократическая форма театра, какую можно придумать. После самой читки приглашаем наших зрителей к обсуждению пьесы и игры. Режиссёр первой читки — заслуженный артист Костромской области Александр Кирпичёв , — поделилась арт-обозреватель, театральный критик Ирина ПЕКАРСКАЯ.

Вторая читка состоится в июне, и ее режиссером станет Станислав Голодницкий

Вход на мероприятие свободный.