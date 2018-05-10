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В Москве пройдут последние спектакли «Все о Золушке»
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В Москве пройдут последние спектакли «Все о Золушке» 

Свободная пресса 10 минут назад
10 мая 2018 года впервые полюбившаяся история Золушки от Московского театра мюзикла будет показана под своим оригинальным названием «Сказка для взрослых. Все о Золушке».
«Изначально этот мюзикл задумывался как детский спектакль, но благодаря автору идеи пьесы по мотивам «Золушки» Дмитрию Быкову, поэту и драматургу Сергею Плотову, композитору Раймонду Паулсу, а также постановочной группе во главе с режиссером Олегом Глушковым, получился спектакль для всех возрастов. Они смахнули пыль и сахарную пудру с детской сказки, превратив ее в правдивую, злободневную и трогательную историю о нас с вами. Мюзикл полон искрометного юмора и неожиданных сюжетных поворотов, и сегодня темы, поднимаемые в спектакле, звучат особенно своевременно и остро. Молодые романтики становятся заложниками неуемных амбиций и взаимных обид старшего поколения, правитель от скуки готов развязать войну, а добрые люди живут по понятиям — слишком непредсказуем этот мир, чтобы смотреть на него доверчивыми глазами. Но все закончится хорошо — ведь возможность чуда никто не отменял», — отмечается в пресс-релизе.
За три года существования этот спектакль приобрел целую армию поклонников и был тепло встречен профессиональным сообществом. Помимо семи номинаций на «Золотую Маску», мюзикл собрал массу восторженных отзывов от театральных деятелей и зрителей, которые делились своими впечатлениями как в профильных изданиях, так на личных страницах в социальных сетях.
Спектакль «Сказка для взрослых. Всё о Золушке» пройдет в Московском театре мюзикла (адрес: Пушкинская пл., 2) с 10 по 27 мая 2018 года. Возрастное ограничение: 12+.
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