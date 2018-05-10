Конкурс талантов, посвященный дню рождения Михаила Булгакова, пройдет в ЮЗАО

17 мая в 12.00 в социальном центре на Нахимовском проспекте состоится конкурс талантов «По следам „Булгаковской фантасмагории“. Мероприятие будет посвящено дню рождения писателя Михаила Булгакова , который отмечается 15 мая.

За час до конкурса, в 11.00 состоится мастер-класс руководителя и создателя НТП-Театра, режиссера и актрисы Елены Лебедевой

Посетители мастер-класса узнают о выразительной речи, правильном дыхании, громкости и направленности звука, постановке голоса на опору, четкости дикции, активизации внимания. Ведущая мастер-класса также расскажет о пробуждении воображения, взаимодействии с партнером на сцене. В конечном итоге слушатели поймут, „как держать зал, блистать, быть неповторимым и всегда побеждать“.

К конкурсу допускаются участники, подготовившие театральные, литературно-музыкальные или вокальные номера по произведениям или биографии М. Булгакова.