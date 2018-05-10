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Трогательный спектакль «Я садовником родился. Часть вторая»
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Трогательный спектакль «Я садовником родился. Часть вторая» 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
«Трогательный» — от слова «трогать». В этой постановке, в отличие от большинства других, можно и даже нужно прикасаться к реквизиту — ведь самое важное в этом спектакле — тактильные ощущения. Участники спектакля, дети и взрослые, могут прочувствовать насколько по-разному кожа ощущает бумагу, перья, ткань или пластик.
Каждый зритель получит реквизит и будет полноправным участником спектакля. Все вместе посадят цветы и деревья, будут порхать как бабочки и плавать как рыбы, узнают, как звучит море и как поют птицы. А в конце можно будет собрать урожай.
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