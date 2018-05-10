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Как в театре: сад Heerenhof, оформленный по канонам драматургии
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Как в театре: сад Heerenhof, оформленный по канонам драматургии 

Salon.ru 1 час назад
Фото: Salon.ru
Нидерландский сад Heerenhof — прекрасный пример того, что могут сделать два энтузиаста, решившие превратить любимое хобби в источник заработка. Джо Уильямс и Ян ван Опстал познакомились, работая в театре. Джо — режиссёр, Ян был хореографом. Оказа­лось, что оба они — разносторонне одарённые творческие личности и увлекаются не только театральным искусством, но и садоводством. В итоге они решили объединить усилия и поменять амплуа, открыв собственное бюро ландшафтного дизайна (хотя время от времени берутся и за проекты из прежней, сценической жизни).
Чтобы продемонстрировать свои возможности, дизайнеры пошли нетривиальным путём. Не стали искать заказчиков, а выступили в этой роли сами, оформив сад на окраине Маастрихта, доставшийся Яну в наследство. Теперь все переговоры с заказчиками они проводят здесь, и картинка убеждает лучше слов, ведь, как известно, стоит один раз увидеть, чем сто раз услышать. К тому же в определённое время сад открыт для публики, по нему водят экскурсии. Повод действительно есть, ведь в книге The Gardener’s Garden, «Гиде Мишлен» в сфере ландшафтного дизайна, сад Уильямса и ван Опстала назван одним из 250 самых красивых садов мира. Посмотреть на него приезжают даже из Японии и Латинской Америки.
Дизайнеры отошли от стереотипа традиционного голландского сада, где всё как будто расчерчено по линейке. Heerenhof вдохновлён сценическим искусством! Здесь есть, как они сами говорят, завязка, кульминация и развязка, есть драма, разбитые надежды и роковая любовь. Словом, размах почти шекспировский. За драматическую часть ландшафтной «постановки» отвечает так называемая новая часть сада со свободной планировкой и «холмами» фигурно подстриженных кустарников. Ну а за гармонию и светлую сторону жизни — «Старый сад» с идиллическим прудом, клумбами и даже… курятником.
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