Как в театре: сад Heerenhof, оформленный по канонам драматургии

Нидерландский сад Heerenhof — прекрасный пример того, что могут сделать два энтузиаста, решившие превратить любимое хобби в источник заработка. Джо Уильямс и Ян ван Опстал познакомились, работая в театре. Джо — режиссёр, Ян был хореографом. Оказа­лось, что оба они — разносторонне одарённые творческие личности и увлекаются не только театральным искусством, но и садоводством. В итоге они решили объединить усилия и поменять амплуа, открыв собственное бюро ландшафтного дизайна (хотя время от времени берутся и за проекты из прежней, сценической жизни).

Чтобы продемонстрировать свои возможности, дизайнеры пошли нетривиальным путём. Не стали искать заказчиков, а выступили в этой роли сами, оформив сад на окраине Маастрихта, доставшийся Яну в наследство. Теперь все переговоры с заказчиками они проводят здесь, и картинка убеждает лучше слов, ведь, как известно, стоит один раз увидеть, чем сто раз услышать. К тому же в определённое время сад открыт для публики, по нему водят экскурсии. Повод действительно есть, ведь в книге The Gardener’s Garden, «Гиде Мишлен» в сфере ландшафтного дизайна, сад Уильямса и ван Опстала назван одним из 250 самых красивых садов мира. Посмотреть на него приезжают даже из Японии и Латинской Америки.

Дизайнеры отошли от стереотипа традиционного голландского сада, где всё как будто расчерчено по линейке. Heerenhof вдохновлён сценическим искусством! Здесь есть, как они сами говорят, завязка, кульминация и развязка, есть драма, разбитые надежды и роковая любовь. Словом, размах почти шекспировский. За драматическую часть ландшафтной «постановки» отвечает так называемая новая часть сада со свободной планировкой и «холмами» фигурно подстриженных кустарников. Ну а за гармонию и светлую сторону жизни — «Старый сад» с идиллическим прудом, клумбами и даже… курятником.