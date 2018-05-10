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С премьерным показом пьесы «12 разгневанных мужчин» выступят измайловские студенты
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С премьерным показом пьесы «12 разгневанных мужчин» выступят измайловские студенты 

Управа района Измайлово города Москвы 22 минуты назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Театральная студия «Лицемерие» Института гуманитарного образования и информационных технологий выступит 11 мая с показом пьесы Реджинальда Роуза.
Совсем недавно начинающие артисты театра «Лицемерие» поставили очередной спектакль. Актерский состав из студентов факультета лингвистики ИГУМО и Международного колледжа искусств и коммуникаций подготовили на этот раз пьесу американского драматурга и сценариста Реджинальда Роуза «12 разгневанных мужчин».
Действие пьесы разворачивается в совещательной комнате, где присяжные заседатели решают, виновен ли подросток в преступлении или нет. Как кажется на первый взгляд, все улики доказывают вину парня, и все присяжные единогласно голосуют за вынесение обвинительного приговора. Но тут один из присяжных голосует против. В итоге разворачивается драма.
Стоит напомнить, что совсем недавно студийцы выступили со своим первым спектаклем «Алиса в стране чудес». Постановка имела огромный успех и вот актеры готовятся к очередной премьере.
Спектакль пройдет в конференц-зале ИГУМО 11 мая в 16:20.
Адрес: ул. Верхняя Первомайская, д. 53.
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