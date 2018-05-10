«Варшавская мелодия» великого мастера: волгоградский НЭТ показал премьеру

На сцене, скудной на декорации, разворачивается масштабная трагедия человеческой жизни — влюбленные Гелена, юная полячка и Виктор, веселый советский студент вынуждены расстаться.

По задумке автора действие происходит в послевоенные годы. Молодые, талантливые и на тот момент нищие студенты встречаются случайно на концерте музыки. Счастливчик Виктор сразу понимает, что встреча эта судьбоносная и, кажется, без памяти влюбляется в красавицу польских кровей. Эксцентричная Гелена, привлекающая не только очаровательной внешностью и женственной грацией, но и чудесным акцентом, отвечает взаимностью со всем пылом своей творческой натуры. Гелена учится в институте искусств и мечтает стать певицей. Виктор — на отделении виноделия в институте " Омара Хайяма ".

На сцене разворачивается головокружительный роман с самыми чистыми и искренними чувствами. Романтичная Гелена всего боится, но вместе с тем она крайне рассудительная особа. Виктор спокойный и решительный, он сравнивает жизнь с виноделием и считает, что во всем должна быть выдержка, как у хорошего вина. Эпилогом этой красивой истории могла бы стать свадьба молодых людей. Но героиня не спешит с ответом на предложение руки и сердца. Она все тянет и тянет время, которое, как оказалось, было слишком дорогим. Фото: пресс-служба Нового экспериментального театра

На дворе — 1947 год, в жизнь общества вмешивается политика: браки с иностранцами запрещают на государственном уровне. Жизнь героев меняется раз и навсегда. Гелена уезжает в Варшаву, Виктор — в Краснодар.

Впервые после расставания они встречаются лишь через 10 лет в Варшаве. Несмотря на то, что у каждого своя семья, чувства, никогда не угасавшие, вспыхивают с новой силой. На этот раз Гелена, прежде всего боявшаяся, готова бросить все в своей жизни ради Виктора. Но герой уже не тот. Он не принимает этой жертвы. По-мужски трусит или становится жертвой режима, сказать сложно.

Вторая встреча случается еще через десять лет, уже в Москве. Гелена успешна, в разговоре с Виктором цинична и холодна. Кажется, именно в этот миг он понимает, что его смешливую девчонку уже никогда не вернуть. А любовь? Ответ на этот вопрос остается за зрителем. Однако подаренные Виктором туфельки, которые Гелена возит с собой по концертам спустя 20 лет, дают нам некоторую подсказку…

"В Москве всегда так мало времени…", — говорит главный герой в финальной сцене. «Но, может быть, это и хорошо?». Фото: пресс-служба Нового экспериментального театра

Спектакль о самых сильных человеческих чувствах: настоящей любви и непреодолимых обстоятельствах, ломающих судьбы и меняющих жизни навсегда. Трагичный финал, невероятно красивые голоса музыкальных отбивок, искренние, пронизывающие чувства и звездное небо по всему залу… «Варшавская мелодия» обещает стать одним из самых ярких спектаклей в репертуаре Нового экспериментального театра. Глубокая, эмоциональная, достойная работа артистов в память о великом мастере и настоящем друге Отаре Джангишерашвили.

Браво!

Премьерные показы спектакля пройдут 10, 11 и 12 мая