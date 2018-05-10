«Свободное Пространство» проведет флешмоб к фестивалю «LUDI»

Театр для детей и молодежи «Свободное Пространство» приглашает жителей Орла принять участие во флешмобе, посвященному Международному фестивалю «LUDI».

Музыкальный флешмоб #LUDIВОРЛЕ пройдет 14 и 21 мая в 18.00 на Александровском мосту. Орловцам предлагают стать участниками конкурса фотографий.

Для этого с 14 до 24 мая в социальных сетях ВКонтакте и в Инстаграм необходимо разместить фото с хештегом #LUDIВОРЛЕ. Фотография также появится в соцсетях театра. Приветствуются не только красивые и веселые, но и курьезные снимки, сообщили в пресс-службе.

Жюри выберет 10 лучших работ, а с 25 по 28 мая пройдет интернет-голосование, которое выявит тройку победителей. Они и получат пригласительные билеты на спектакли «Открытого пространства».

С 1 по 7 июня в Орле пройдет восьмой Международный фестиваль камерных и моноспектаклей «LUDI». В 2018 году из сотни пришедших заявок было отобрано 15 театральных коллективов. В конкурсную программу включены новые страны-участницы: Хорватия и Бразилия.

Напомним, за семь лет жизни Фестиваля проделан огромный путь от встречи трёх стран СНГ — России, Украины и Белоруссии — в 2010 году до грандиозного действа международного значения года 2017-го. Наши зрители познакомились с театрами России, республики Беларусь, Украины, Литвы, Молдовы, Израиля, Германии, Люксембурга, Италии, Швеции, Польши… В 2017 году спектакли 7-го Фестиваля просмотрели более трех тысяч человек.