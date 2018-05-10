«Театр Великой Войны» перенес екатеринбуржцев в 1943 год

В День Победы в Историческом сквере Екатеринбурга работал уникальный павильон «Театр Великой Войны». Его посетители стали непосредственными участниками одного из эпизодов фронтового 1943 года. В основу постановки легла история девушек, сражавшихся с фашистскими захватчиками в оккупированных районах Беларуси.

Постановочная группа из 10 человек, художники по свету, костюмам, сценическому движению и трюкам, более 30 студентов Екатеринбургского государственного театрального института перенесли страшное, и в то же время героическое прошлое на расстояние вытянутой руки.

Создать неповторимую атмосферу позволили стеклянный семиметровый мост над «рекой времени», более 80 электронных и световых приборов, 1000 квадратных метров декораций и 40 комплектов аутентичных костюмов. Спецэффекты, мультимедиа, звук и свет вместе с игрой актеров погрузили зрителей в события военного времени и показали, какие ужасы испытал советский народ в те годы.

"Мы специально отказались от границ, которые обычно отделяют актеров от зрителей. Такой формат дает возможность стать полноправным участником действия не только эмоционально, но и, взаимодействуя с персонажами, вместе пережить, пропустить через себя эти события", — отметил руководитель проекта Даниил Макеранец.

"Идея привлекла нас тем, что помогает зрителям взглянуть на историю войны по-новому и, возможно, изменить свое отношение к сегодняшнему дню. Видя, сколько было желающих посетить театр и какую реакцию увиденное вызывало у гостей, можно с уверенностью говорить, что своей цели проект достиг. День Победы — дорогой сердцу каждого нашего соотечественника праздник. Помнить подвиг наших отцов, дедов и прадедов, чтить историю и с благодарностью принимать мир и свободу, которую нам подарили герои Великой Отечественной войны и труженики тыла, — наша святая обязанность", — подчеркнула вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова

За восемь часов работы павильон «Театр Великой Войны» посетили порядка 3 500 человек — сеансы проходили каждые 30 минут. После представлений многие из гостей, будучи под большим впечатлением от увиденного, не могли сдержать слез и благодарили организаторов за проект.