Воронежский «Театр равных» готовит три премьеры в этом году

До конца года в воронежском «Театре равных» ожидаются три премьерных спектакля, об этом сообщила директор учреждения Валерия Маламура на встрече с врио губернатором Александром Гусевым 10 мая.

В «Театре равных» покажут «В поисках радости» режиссера Николая Кодинова, «Пять вечеров» в постановке Кристины Долгих и совместный проект с Театром юного зрителя «Век». Четвертый театральный сезон коллектив планирует завершить в июне в Ялте.

Являясь победителем конкурса президентских грантов для НКО, «Театр равных» в этом году реализует проект «Создание творческих площадок для людей с ограниченными возможностями здоровья». В рамках данной работы в российских городах организованы показы спектаклей театра, мастер-классы для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также семинары со специалистами, которые работают с людьми с инвалидностью. Инклюзивный проект уже удалось реализовать в Твери и Туле, в планах — в Нижнем Новгороде и Саратове.