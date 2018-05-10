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Воронежский «Театр равных» готовит три премьеры в этом году
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Воронежский «Театр равных» готовит три премьеры в этом году 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
До конца года в воронежском «Театре равных» ожидаются три премьерных спектакля, об этом сообщила директор учреждения Валерия Маламура на встрече с врио губернатором Александром Гусевым 10 мая.
В «Театре равных» покажут «В поисках радости» режиссера Николая Кодинова, «Пять вечеров» в постановке Кристины Долгих и совместный проект с Театром юного зрителя «Век». Четвертый театральный сезон коллектив планирует завершить в июне в Ялте.
Являясь победителем конкурса президентских грантов для НКО, «Театр равных» в этом году реализует проект «Создание творческих площадок для людей с ограниченными возможностями здоровья». В рамках данной работы в российских городах организованы показы спектаклей театра, мастер-классы для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также семинары со специалистами, которые работают с людьми с инвалидностью. Инклюзивный проект уже удалось реализовать в Твери и Туле, в планах — в Нижнем Новгороде и Саратове.
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