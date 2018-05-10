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Подмосковные учреждения культуры получат 17,7 млн рублей на создание безбарьерной среды
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Подмосковные учреждения культуры получат 17,7 млн рублей на создание безбарьерной среды 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Власти Московской области выделят 19 муниципалитетами 17,7 млн рублей субсидий для создания доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. Соответствующее распоряжение регионального министерства культуры опубликовано на сайте ведомства.
"Утвердить прилагаемый перечень муниципальных учреждений сферы культуры, находящихся на территории муниципальных образований Московской области, являющихся получателями в 2018 году субсидий из бюджета Московской области за счет средств, перечисленных из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по созданию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения", — говорится в документе.
Как указано в распоряжении, субсидии общей суммой 17,7 млн рублей распределятся между 31 учреждением культуры (парки, библиотеки, школы искусств, музеи, театры, дома культуры и центры досуга) в 19 муниципалитетах. Наибольшее количество субсидий выделено городскому округу Королев в размере 3,3 млн рублей для реализации проекта в музейном объединении «Музеи наукограда Королева» и Театре юного зрителя.
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