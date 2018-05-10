Театр кукол в Мурманске намерены открыть после многолетней реконструкции в 2019 году

МУРМАНСК, 10 мая. / ТАСС /. Мурманский областной театр кукол планируется открыть после многолетней масштабной реконструкции в 2019 году, сказала в четверг во время посещения объекта губернатор области Марина Ковтун

Переезд театра кукол в ремонтируемое для этого здание бывшего Дома офицеров — давно назревшая проблема, объект был передан на реконструкцию в 2012 году. Многие годы коллектив театра ютится на первом этаже областной научной библиотеки на площади в 750 квадратных метров. Стесненные условия не позволяют труппе широко применять современные технологии при постановке спектаклей. В бывшем Доме офицеров площади почти в пять раз больше.

"Театр кукол — это достояние культуры края, уникальное учреждение. В нем трудились и трудятся замечательные артисты и художники, чей талант признан на международном уровне. Театр горячо любят наши дети и взрослые тоже, поэтому здесь должен появиться современный, достойный нашего города и его зрителей кукольный театр. Подрядчик в своих силах уверен, работает в полном соответствии с графиком и немного опережает его, объект планируют сдать в первом квартале 2019 года", — процитировала губернатора Ковтун ее пресс-служба.

Мурманский кукольный театр входил в число объектов, на реконструкцию которых закладывались федеральные средства в рамках программы к 100-летию Мурманска, которое отмечалось в 2016 году. Однако финансирование регион не получил, поэтому ремонт пока ведется за счет средств областного бюджета. Реконструкция оценивается в 280 миллионов рублей.

Проект предполагает перепланировку внутренних помещений с учетом современных требований по безопасности и доступности для маломобильных групп населения. Также запланирована замена кровли, всех инженерных сетей, внутренняя и внешняя отделка и благоустройство территории вокруг здания театра. Проект предполагает устройство детской площадки и специальной зоны для спектаклей под открытым небом. В театре будет два зрительных зала: большой на 300 человек и малый на 60 мест.

Мурманский областной театр кукол был основан в 1933 году. Во время Великой Отечественной войны коллектив подготовил более 100 концертных программ, провел более тысячи концертов, в том числе в прифронтовой зоне, за что весь состав театра был награжден медалями «За оборону Советского Заполярья». Театр является одним из инициаторов создания Международного фестиваля кукольных театров стран Баренц-региона.