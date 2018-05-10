Уникальный интерактивный павильон «Театр Великой Войны» в Екатеринбурге посетили более трех тысяч человек

В День Победы в Историческом сквере Екатеринбурга при поддержке Русской медной компании работал уникальный интерактивный павильон «Театр Великой Войны».

Более 30 актеров, художников по свету, костюмам, сценическому движению и трюкам развернули перед уральцами масштабное театральное представление, главной целью которого было — рассказать жителям и гостям города историю девушек, которые сражались с фашистскими захватчиками на оккупированных территориях Белоруссии.

С помощью спецэффектов, мультимедиа, звука, света и декораций актеры создали на сцене неповторимое шоу и погрузили зрителей в события военного времени.

«Мы специально отказались от границ, которые обычно отделяют актеров от зрителей. Такой формат дает возможность стать полноправным участником действия не только эмоционально, но и, взаимодействуя с персонажами, вместе пережить, пропустить через себя эти события», — поясняет руководитель проекта Даниил Макеранец.

Всестороннюю помощь при реализации такого масштабного проекта оказала Русская медная компания. По словам вице-президента по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анны Шабаровой, идея привлекла их тем, что помогает зрителям взглянуть на историю войны по-новому и, возможно, изменить свое отношение к сегодняшнему дню. «Видя, сколько было желающих посетить театр и какую реакцию увиденное вызывало у гостей, можно с уверенностью говорить, что своей цели проект достиг. День Победы — дорогой сердцу каждого нашего соотечественника праздник. Помнить подвиг наших отцов, дедов и прадедов, чтить историю и с благодарностью принимать мир и свободу, которую нам подарили герои Великой Отечественной войны и труженики тыла, — наша святая обязанность», — рассказала она.

Отметим, что павильон был открыт для всех желающих с 12:00 до 20:00 по местному времени. Театрализованное шоу показывалось раз в полчаса.