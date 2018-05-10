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Что за музыкальную сказку покажут в волгоградском ТЮЗе?
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Что за музыкальную сказку покажут в волгоградском ТЮЗе? 

АиФ Волгоград 41 минуту назад
Фото: АиФ Волгоград
Юные зрители смогут увидеть спектакль «Вверх тормашками», поставленный по пьесе Ксении Драгунской.
Волгоградский ТЮЗ готовится показать последнюю премьеру сезона — музыкальную сказку «Вверх тормашками» по детской пьесе Ксении Драгунской.
От вас когда-нибудь сбегала бабушка? Вот от Лизы, героини этой забавной истории, бабушка улетела! Так интригующе анонсируют премьеру в театре. Вот так «достала» её внучка своими капризами: то косички ей слишком туго заплетёт, то вместо яблочного пирога испечёт сливовый, а то ещё почему-то джинсы не носит и не делает «боевой» раскрас… В общем, в результате они обе получили полную свободу!..
«Дальше история принимает почти детективный оборот с невероятными событиями, которые весь мир переворачивают вверх тормашками, — рассказывает завлит ТЮЗа Галина Беспальцева. — В приключениях участвуют также чудесное Старое дерево, Разбойник, Красавица, компания других взбунтовавшихся бабушек-«бабочек» и прочие персонажи. Все герои представления и зрители получат возможность взглянуть на самих себя со стороны. Ведь иногда очень полезно встать на голову, чтобы вернуть в неё правильные мысли».
Премьера намечена на 13 мая в 11.00. Категория 0+.
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