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Актриса театра и кино представит новую творческую программу
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Актриса театра и кино представит новую творческую программу 

Вестник района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Актриса театра и кино, лауреат Международного театрального фестиваля «Дар бесценный — речь» Ольга Благая представит литературно-музыкальную программу «Вот этим месяц май и славится…».
Вечер пройдет в рамках литературных суббот ух цикла «Литературный календарь». Со сцены прозвучат произведения Н. Заболоцкого (115 лет со дня рождения), А. Вознесенского (85 лет со дня рождения), М. Волошина, В. Ходасевича, И. Северянина, М. Булгакова, Л. Мартынова, Б. Слуцкого, Б. Окуджавы, Ю. Друниной и И. Бродского.
Музыкальное оформление — Виктория Борисова. Вход свободный. Адрес библиотеки: ул. Строителей. д. 8., корп. 2.
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