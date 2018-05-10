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Детские спектакли покажут в парке «Сокольники» на выходных
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Детские спектакли покажут в парке «Сокольники» на выходных 

Управа района Сокольники 2 часа назад
Фото: Управа района Сокольники
В грядущие выходные в парке «Сокольники» пройдет 2-ой по счету фестиваль для детей и их родителей «Фестиваль сказок», или Fairytalesfest.
Организатором фестивали выступает праздничное агентство «Funday». Как сообщили в пресс-службе «Сокольников», по задумке авторов фестиваль посвящен детским сказочным произведениям литературы и их театральному воплощению.
Посетить фестиваль, а также стать участником мастер-классов можно бесплатно. Мастер-классы пройдут в субботу и воскресенье с 14.00 до 16.30. Местом проведения станет Фонтанная площадь парка.
В субботу на эстраде «Центральная» состоятся показы спектаклей от четырех выездных детских театров Москвы — это театры «Перчатка», «Почемучка», «Краски-раскраски» и «Империя», а также зрители увидят номера антрэ от кукольного театра «Отражение». Более того, в время фестиваля зрители смогут познакомиться с работами студентов подросткового курса Института фотографии ИПЛФ «RUSS PRESS TEENS» — будет организована выставка фотопроектов на тему сказок.
Фото: предоставлено порталом mos.ru.
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