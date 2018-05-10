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Ученики из Капотни стали лучшими на театральном фестивале
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Ученики из Капотни стали лучшими на театральном фестивале 

Управа района Марьино 2 часа назад
Ученики 6 «М» класса корпуса Камергерский «Школы в Капотне» приняли участие в межрайонном театральном фестивале на английском языке. Информация об этом появилась на официальном портале образовательного учреждения.
«Ученики под руководством учителя английского языка Мироновой Ольги Владимировны приняли участие в межрайонном театральном фестивале на английском языке. Игра юных актеров в сказке «Золушка» была достойно оценена жюри фестиваля. Первое место», — говорится в сообщении.
Дополнительная информация о мероприятиях образовательного учреждения: kapotnya.mskobr.ru. (то)
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