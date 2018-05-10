Ученики из Капотни стали лучшими на театральном фестивале

Ученики 6 «М» класса корпуса Камергерский «Школы в Капотне» приняли участие в межрайонном театральном фестивале на английском языке. Информация об этом появилась на официальном портале образовательного учреждения.

«Ученики под руководством учителя английского языка Мироновой Ольги Владимировны приняли участие в межрайонном театральном фестивале на английском языке. Игра юных актеров в сказке «Золушка» была достойно оценена жюри фестиваля. Первое место», — говорится в сообщении.

Дополнительная информация о мероприятиях образовательного учреждения: kapotnya.mskobr.ru. (то)