Аварийные Семеновские казармы в Петербурге воссоздадут в рамках строительства сцены МДТ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ обещает максимально сохранить в историческом виде здание казарм Семеновского полка во время строительства новой сцены Академического Малого драматического театра, сообщает пресс-служба Минкультуры.
Судьба здания вызвала беспокойство градозащитников в связи с информацией о возможном сносе аварийных исторических конструкций.
"Как и предполагает проект строительства новой сцены МДТ, здание казарм станет частью театра. Однако в связи с ужасным состоянием постройки, которая по сути находится в руинированном состоянии, мы рассматриваем вариант разборки здания и его последующего воссоздания", — цитирует пресс— служба министерства слова руководителя Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ Натальи Волынской.
Она пообещала, что поскольку «здание несет на себе эстетическую и функциональную нагрузку в проекте», оно «будет восстановлено в исторической архитектуре с использованием аутентичных материалов». По словам Волынской, на сегодняшний день вопрос степени разборки существующего аварийного здания всесторонне прорабатывают специалисты с привлечением экспертов.
Здание казармы лейб-гвардии Семеновского полка в Санкт— Петербурге было построено в начале XIX века. Более десяти лет назад, задолго до начала строительства театра, администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга признала его аварийным, его предполагалось снести. «Существующие деформации превышают предельно допустимые нормы, позволяющие вести речь о его безопасной эксплуатации», — отмечает пресс-служба министерства. При этом уточняется, что «на сегодняшний день здание не является объектом культурного наследия», а исторической ценностью обладает только его фасадная часть.
Казармы станут частью театра
Новая сцена Малого драматического театра — театра Европы — строится в Центральном районе Санкт-Петербурга на участке между улицами Марата, Звенигородской и Константина Заслонова. Проект строительства театра с условием включения в него сохранившихся конструкций казарм был одобрен Советом по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга. В проекте эту постройку планируется использовать под размещение фойе, гардероба, кафе, ресторана, билетных касс, служебных и технических помещений.
Градозащитники, ссылаясь на получение ими информации о возможном сносе исторического здания, 10 мая обратились с открытым письмом к и. о. министра культуры РФ Владимиру Мединскому с требованием отменить снос.
"9 мая появилась информация, что снос может начаться уже в ближайшие выходные, если министр культуры не изменит своего решения", — сообщается на сайте движения за сохранение культурного наследия Санкт-Петербурга «Живой город». По данным общественного движения, письмо подписали режиссер Александр Сокуров, депутаты петербургского парламента Борис Вишневский, Оксана Дмитриева, Алексей Ковалев, Максим Резник, зампред Совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик, зампред петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов и координатор «Живого города» Юлия Минутина.