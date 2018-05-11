Аварийные Семеновские казармы в Петербурге воссоздадут в рамках строительства сцены МДТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. / ТАСС /. Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ обещает максимально сохранить в историческом виде здание казарм Семеновского полка во время строительства новой сцены Академического Малого драматического театра, сообщает пресс-служба Минкультуры.

Судьба здания вызвала беспокойство градозащитников в связи с информацией о возможном сносе аварийных исторических конструкций.

"Как и предполагает проект строительства новой сцены МДТ, здание казарм станет частью театра. Однако в связи с ужасным состоянием постройки, которая по сути находится в руинированном состоянии, мы рассматриваем вариант разборки здания и его последующего воссоздания", — цитирует пресс— служба министерства слова руководителя Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ Натальи Волынской

Она пообещала, что поскольку «здание несет на себе эстетическую и функциональную нагрузку в проекте», оно «будет восстановлено в исторической архитектуре с использованием аутентичных материалов». По словам Волынской, на сегодняшний день вопрос степени разборки существующего аварийного здания всесторонне прорабатывают специалисты с привлечением экспертов.

Здание казармы лейб-гвардии Семеновского полка в Санкт— Петербурге было построено в начале XIX века. Более десяти лет назад, задолго до начала строительства театра, администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга признала его аварийным, его предполагалось снести. «Существующие деформации превышают предельно допустимые нормы, позволяющие вести речь о его безопасной эксплуатации», — отмечает пресс-служба министерства. При этом уточняется, что «на сегодняшний день здание не является объектом культурного наследия», а исторической ценностью обладает только его фасадная часть.

Казармы станут частью театра

Новая сцена Малого драматического театра — театра Европы — строится в Центральном районе Санкт-Петербурга на участке между улицами Марата, Звенигородской и Константина Заслонова. Проект строительства театра с условием включения в него сохранившихся конструкций казарм был одобрен Советом по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга. В проекте эту постройку планируется использовать под размещение фойе, гардероба, кафе, ресторана, билетных касс, служебных и технических помещений.