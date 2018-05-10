Актриса театра и кино представит новую литературно-музыкальную программу

Творческий вечер пройдет в рамках литературных суббот из цикла «Литературный календарь». Со сцены прозвучат произведения Н. Заболоцкого (115 лет со дня рождения), А. Вознесенского (85 лет со дня рождения), М. Волошина, В. Ходасевича, И. Северянина, М. Булгакова, Л. Мартынова, Б. Слуцкого, Б. Окуджавы, Ю. Друниной и И. Бродского.

Актриса театра и кино, лауреат Международного театрального фестиваля «Дар бесценный — речь» Ольга Благая представит литературно-музыкальную программу «Вот этим месяц май и славится…». За музыкальное оформление отвечает Виктория Борисова

Вход свободный.

Адрес библиотеки: ул. Строителей. д. 8., корп. 2.