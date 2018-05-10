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Международная летняя театральная школа СТД РФ
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Международная летняя театральная школа СТД РФ 

Ревизор.ru 11 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Русская летняя театральная школа начала свою работу ещё в 2007 году. С того времени в ней преподавали разные педагоги-режиссёры: Егор Дружинин, Евгений Ибрагимов, Юрий Квятковский, Григорий Козлов, Борис Константинов, Александр Огарев, Борис Павлович, Александр Пепеляев, Дмитрий Брусникин, Альберт Альбертс и Александра Конникова, Сергей Голомазов, Максим Диденко, Лев Додин, Адольф Шапиро, Слава Полунин, Роберт Стуруа, Сергей Женовач, Дмитрий Брусникин, Альберт Альбертс, Александра Конникова и другие. Фото: new.school.std.ru Мастер-классы летней школы — это основа её жизни. Актёры и режиссёры вместе с лушими педагогами театральных вузов страны преподают актёрское мастерство, историю русского и зарубежного театра, специальные театральные дисциплины, обучают искусству сценической речи, сценического движения и боя, фехтования и акробатики, регулярно проводят репетиции, режиссёры ставят спектакли для коллег и зрителей. Театральная школа организована Союзом театральных деятелей Российской Федерации, в разные годы проект был поддержан Министерством иностранных дел РФ, Министерством культуры РФ, Министерством культуры Московской области. Фото: new.school.std.ru Образовательный проект Летняя театральная Школа СТД РФ проводят в рамках Программы государственной и общественной поддержки русских театров стран СНГ и Балтии под патронатом Президента Российской Федерации.
Более подробную информацию смотрите на сайте Летней театральной Школы СТД РФ.
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