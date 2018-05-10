На Платоновфест в Воронеж приедут известные писатели и главред «Театра» 

Организаторы Платоновского фестиваля искусств в Воронеже объявили литературную программу форума.
7 июня в Воронежском концертном зале пройдет презентация книги о легендарной театральной компании Даниэле Финци Паски. Книга, которая представляет собой цикл бесед писателя Факундо Понсе де Леона с режиссером, получила название «Театр ласки». На презентации можно будет познакомиться с автором книги, а также с ее переводчиком Петром Епифановым и редактором Еленой Шубиной. Возможно участие даже самого мэтра — Даниэле Финци Паски.
Основной площадкой творческих встреч с известными писателями станет арт-центр «Дом губернатор» на проспекте Революции. 7 июня там пройдет встреча с основателем и редактором литературного журнала Specimen из Швейцарии Ванни Бьянкони, который представит свой поэтический сборник «Избранное. Тот, кто есть ты».
На следующий день в «Дом губернатора» приедет известный театральный художник и автор бестселлеров «Ангелова кукла: Рассказы рисовального человека» Эдуард Кочергин, а 9 июня легендарный художник Павел Папперштейн, чьи работы воронежцы видели на предыдущем фестивале, представит собственное издание романа Андрея Платонова «Счастливая Москва», выпущенное в этом году.
10 июня на арт-площадке пройдет поэтический вечер Юлия Гуголева, автора «Полного. Собрания сочинений», а 11 июня в Воронеж приедет Леонид Юзефович — обладатель многочисленных литературных наград и автор сценария сериала «Гибель империи».
12 июня пройдет поэтический вечер Льва Оборина, который ко всему прочему является редактором популярного проекта «Полка», который представят воронежской аудитории 13 июня.
14 июня главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова расскажет о своей новой книге «Культура Zero. Очерки русской жизни и европейской сцены»
Завершится литературная часть фестиваля 16 июня встречей с писательницей Гузель Яхиной, которая представит свой новый роман «Дети мои».