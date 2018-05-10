На Платоновфест в Воронеж приедут известные писатели и главред «Театра»

Организаторы Платоновского фестиваля искусств в Воронеже объявили литературную программу форума.

7 июня в Воронежском концертном зале пройдет презентация книги о легендарной театральной компании Даниэле Финци Паски. Книга, которая представляет собой цикл бесед писателя Факундо Понсе де Леона с режиссером, получила название «Театр ласки». На презентации можно будет познакомиться с автором книги, а также с ее переводчиком Петром Епифановым и редактором Еленой Шубиной . Возможно участие даже самого мэтра — Даниэле Финци Паски.

Основной площадкой творческих встреч с известными писателями станет арт-центр «Дом губернатор» на проспекте Революции. 7 июня там пройдет встреча с основателем и редактором литературного журнала Specimen из Швейцарии Ванни Бьянкони, который представит свой поэтический сборник «Избранное. Тот, кто есть ты».

На следующий день в «Дом губернатора» приедет известный театральный художник и автор бестселлеров «Ангелова кукла: Рассказы рисовального человека» Эдуард Кочергин , а 9 июня легендарный художник Павел Папперштейн, чьи работы воронежцы видели на предыдущем фестивале, представит собственное издание романа Андрея Платонова «Счастливая Москва», выпущенное в этом году.

10 июня на арт-площадке пройдет поэтический вечер Юлия Гуголева , автора «Полного. Собрания сочинений», а 11 июня в Воронеж приедет Леонид Юзефович — обладатель многочисленных литературных наград и автор сценария сериала «Гибель империи».

12 июня пройдет поэтический вечер Льва Оборина , который ко всему прочему является редактором популярного проекта «Полка», который представят воронежской аудитории 13 июня.

14 июня главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова расскажет о своей новой книге «Культура Zero. Очерки русской жизни и европейской сцены»

Завершится литературная часть фестиваля 16 июня встречей с писательницей Гузель Яхиной, которая представит свой новый роман «Дети мои».