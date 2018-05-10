Жанна Романенко наберет актерский курс в Академии Наяновой

Художественным руководителем курса будет народная артистка России, актриса Самарского академического театра драмы им. М. Горького Жанна Романенко

Прием осуществляется на конкурсной основе, по результатам Единого государственного экзамена (русский язык, литература) и творческого вступительного испытания (конкурсный отбор, состоящий из трех туров).

Организационное собрание и предварительный просмотр пройдут 28 мая по адресу: ул. Молодогвардейская, 196. Записаться можно в приемной комиссии Университета Наяновой по телефону (846) 200-07-80, или отправив контактные данные по электронной почте mnu@nayanova.edu, или заполнив регистрационную форму на официальном сайте Академии www.nayanova.edu.

Факультет искусств был создан в Академии Наяновой в 2008 году. Мастером курса на протяжении девяти лет был художественный руководитель, генеральный директор Самарского академического театра драмы им. М. Горького Вячеслав Гвоздков . Преподавательский состав по спецдисциплинам тоже полностью состоит из актеров, задействованных в спектаклях на сцене театра драмы.

За время обучения к студентам приглашали мастеров из других городов, которые проводили мастер-классы и помогали в работе с постановками студенческих работ, в том числе преподаватели РГИСИ.

Дипломные спектакли выпускников вошли в постоянный репертуар самарского театра драмы и идут на большой сцене: «Яма», «Завтра была война», «Урок дочкам», «Беда от нежного сердца». Выпускники факультета искусств служат в театрах Самарской области, а также за ее пределами: в Государственном драматическом театре «На Васильевском» (Санкт-Петербург), театре «На Литейном» (Санкт-Петербург), театре «У Нарвских ворот» (Санкт-Петербург), Российском государственном академическом театре им. Ф. Волкова (Ярославль), ТОП-театре (Омск), театре «У моста» (Пермь).