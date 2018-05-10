Спектакль о войне состоялся в Бутырском районе

Перед гостями возле здания детской музыкальной школы № 66 выступили воспитанники театральной студии «Золотой ключик».

— Премьера спектакля состоялась в 2006 году в Эстонии, на сцене Русского культурного центра Таллина — он открывал фестиваль «Театральная осень в Таллине». Он примечателен тем, что в нем ежегодно участвует почти вся студия — воспитанники как младшего, так и среднего возраста, — сообщила руководитель студии Людмила Словесникова.

Отмечается, что спектакль собрал большое число зрителей. (ак)