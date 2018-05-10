Ещё
Спектакль о войне состоялся в Бутырском районе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спектакль о войне состоялся в Бутырском районе 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Перед гостями возле здания детской музыкальной школы № 66 выступили воспитанники театральной студии «Золотой ключик».
— Премьера спектакля состоялась в 2006 году в Эстонии, на сцене Русского культурного центра Таллина — он открывал фестиваль «Театральная осень в Таллине». Он примечателен тем, что в нем ежегодно участвует почти вся студия — воспитанники как младшего, так и среднего возраста, — сообщила руководитель студии Людмила Словесникова.
Отмечается, что спектакль собрал большое число зрителей. (ак)
Управа Бутырского района города Москвы: последние новости
Дети из Бутырского района позанимаются йогой вместе с родителями «Час мужества» проведут в библиотеке вблизи Бутырского района Военную мелодраму «Баллада о солдате» бесплатно покажут в кинотеатре на Костякова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру38
У Любови Толкалиной начался страстный роман30
На Самойлову набросились зрители45
Как сейчас выглядят и что делают телеведущие 90-х9
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение55
Видео
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:52
Как Лариса Долина превратилась в «шоколадку»
Кино
05:03
Ошибки в фильмах, которые почти никто не заметил
Кино
05:31
Нелепые клише, которые всё время попадают в кино
Кино
03:41
Кинохиты, в которых никто не хотел сниматься
Кино
04:14
Тим Рот и Курт Рассел вновь снимутся у Тарантино
Кино
02:59
Похождения «снежного человека» в Москве скрыли
Кино
00:53
Сколько зарабатывают актеры-дети из «Ворониных»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение