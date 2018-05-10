О Михаиле Булгакове поговорят в одной из библиотек Рязанского

Беседа о творчестве писателя Михаила Булгакова состоится в библиотеке №106, которая находится на улице Зарайской в Рязанском районе, 12 мая. Как сообщила главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная, гостям будут показаны фрагменты из фильмов и спектаклей по произведениям автора. — Также в программе — чтение отрывков из произведений Булгакова профессиональными исполнителями, — сказала Марина Бесфамильная. Библиотека №106 расположена по адресу улица Зарайская, 56а. Беседа начнется в 14.00. О подробностях встречи можно узнать по телефону 8 (499) 170-61-97. (мю)