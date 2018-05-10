Санкт-Петербургский Большой театр кукол даст четыре спектакля в Нижнем 

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в Министерстве культуры Нижегородской области, театр впервые выступит в областном центре с 11 по 15 мая в рамках программы «Большие гастроли — 2018».
На площадке Нижегородского государственного академического театра кукол будут показаны спектакли — участники и лауреаты международных и российских театральных фестивалей, а также лауреаты высших театральных премий.
Спектакль «Рикки-Тикки-Тави» Редьярда Киплинга покажут 11 мая в 11:00 и 13:30, а также 12 мая в 11:00 и 13:00; «Бармалей» Корнея Чуковского — 13 мая в 11:00 и 13:00.
Сказку «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери представят 15 мая в 15.00.
Спектакль для взрослых «Холстомер» начнется 14 мая в 18:00.
Ранее сообщалось, что премьера спектакля «Господа Головлевы» состоится в театре драмы.