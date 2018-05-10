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Спектакль по пьесе Владимира Соллогуба увидят посетители культурного центра на Волгоградке
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Спектакль по пьесе Владимира Соллогуба увидят посетители культурного центра на Волгоградке 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Управа района Люблино
Постановку «Беда от нежного сердца» по произведению Владимира Соллогуба увидят зрители в Культурном центре «Москвич», который расположен недалеко от района Люблино, 18 мая. Об этом сказано в сообщении на сайте «Москвича».
«Постановка демонстрирует несколько нетрадиционный взгляд на водевиль, но, тем не менее, игра актеров покоряет сердца зрителей. В центре сюжета — метания молодого наследника, который в итоге обретает счастье», — уточняется в источнике.
Начало в 15.00. Вход свободный, но нужна регистрация на сайте культурного центра. Культурный центр «Москвич» расположен по адресу Волгоградский проспект, 46/15. (мю)
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