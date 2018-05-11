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Стало известно, как на самом деле должны были закончиться «Дневники вампира»
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Стало известно, как на самом деле должны были закончиться «Дневники вампира» 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Похоже, «Дневники вампира» — из тех сериалов, о которых зрители вспоминают годами уже после завершения. Финал «Дневников» мы посмотрели еще в марте 2017, но то и дело обсуждаем до сих пор, поскольку его создатели подкидывают нам всё новые подробности — например, о том, какой на самом деле должна была быть финальная сцена «Дневников вампира».
Как знают те, кто посмотрел «Дневники вампира» до самого конца, в самой-самой последней сцене (напоминающей пост-титровые сцены в фильмах) Стефан и Дэймон наконец-то встречаются снова, обмениваясь короткими репликами (причем Дэймон произносит ровно те же слова, что в самой первой серии «Дневников») и затем обнимаясь:
— Дэймон…
— Здравствуй, брат.
Как рассказал поучаствовавший в создании «Дневников» Кевин Уильямсон, изначально же эта сцена должна была быть с совершенно другой тональностью — поскольку для Дэймона в представлении Кевина и Джули Плек куда более свойственно отпускать легкомысленные шуточки даже в загробной жизни, и в ответ на реплику Стефана он должен был произнести что-то вроде «О, я смотрю, на небесах в ходу героические стрижки». К счастью, в итоге от этой ироничной реплики отказались в пользу куда более сдержанной и трогательной.
Вот какой в итоге получилась трогательная концовка:
попкорнnews
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