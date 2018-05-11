Ещё
В Москве пройдет премьера спектакля Гришковца «Предисловие к роману»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве пройдет премьера спектакля Гришковца «Предисловие к роману» 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Премьера нового спектакля Евгения Гришковца «Предисловие к роману» состоится в театральном центре «На Страстном» в Москве 11 и 12 мая, сообщили в пресс-службе центра.
"Последние десять лет, начиная с 2008 года, я делаю и выпускаю один моноспектакль в три года. Это всегда очень особенная, длительная и кропотливая работа. Но в наступившем году я наконец-то подошел к завершению написания романа «Театр отчаяния или отчаянный театр». Над этой книгой я работаю уже третий год, и она вытеснила все другие замыслы и идеи", — рассказал Гришковец РИА Новости.
"Я даже подумывал о том, чтобы не делать и не выпускать в наступившем году новый спектакль. Но, как это обычно бывает… вдруг пришло странное и неожиданное решение… Родился сценический образ предисловия к тому роману, который я сейчас пишу", — добавил он.
По словам драматурга, это будет спектакль под названием «Предисловие к роману», в котором он постарается рассказать о таинственном процессе возникновения литературы и литературного образа.
"Этот спектакль будет во многом посвящен чудесному и при этом очень тревожному, а порой и страшному процессу воспоминаний. Я хочу на сцене рассказать и показать то, что происходит с человеком, уходящим в прошлое… Каким он в свои воспоминания уходит, а каким возвращается", — пояснил Гришковец.
Первый показ спектакля состоялся в родном городе Гришковца, в Кемерово, 14 апреля. Премьерные показы в Москве пройдут 11 и 12 мая, 15, 16 и 17 июня.
РИА Новости: последние новости
В пресс-службе главы Чувашии подтвердили участие сына Игнатьева в драке Фестиваль "Фабрика Станиславского" пройдет на сцене Губернского театра Указ президента поможет развивать детские театры, считает Безруков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Самойлову набросились зрители50
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире5
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру38
Как сейчас выглядят и что делают телеведущие 90-х10
У Любови Толкалиной начался страстный роман30
Видео
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:52
Как Лариса Долина превратилась в «шоколадку»
Кино
05:03
Ошибки в фильмах, которые почти никто не заметил
Кино
05:31
Нелепые клише, которые всё время попадают в кино
Кино
03:41
Кинохиты, в которых никто не хотел сниматься
Кино
04:14
Тим Рот и Курт Рассел вновь снимутся у Тарантино
Кино
02:59
Похождения «снежного человека» в Москве скрыли
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение