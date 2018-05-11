Константин Богомолов дебютирует в качестве оперного режиссера в МАМТ 

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) готовится к премьере спектакля «Триумф времени и бесчувствия». Постановку оратории Георга Фридриха Генделя осуществил Константин Богомолов, дебютирующий в качестве оперного режиссера, сообщила ТАСС пресс-атташе МАМТ Ирина Горбунова.
"Премьера состоится 17 мая, — уточнила собеседница агентства. — Однако за неделю до этого мы решили в рамках нашего образовательного проекта «Студия» провести «Лекционные выходные», чтобы подготовить зрителей к восприятию необычной постановки". «Лекции пройдут 11, 12 и 13 мая, все мероприятия бесплатные, вход по предварительной регистрации на сайте театра», — проинформировала Горбунова.
Она рассказала, что спектакль «Триумф времени и бесчувствия» будет идти на Малой сцене. «Это постановка, где многое случается впервые», — подчеркнула пресс-атташе МАМТ.
"Первая российская постановка первой оратории, написанной немецким композитором Георгом Фридрихом Генделем. Первая работа драматического режиссера Константина Богомолова в музыкальном театре. Первая в мире версия этой оратории, где все партии исполняют мужчины", — перечислила Горбунова.
Она также отметила, что специально для этой постановки новый литературный текст сочинил писатель Владимир Сорокин, а образы аллегорических фигур создал модный дом Александра Терехова.
Звучать оратория будет на итальянском языке, в соответствии с лучшими канонами исторически-информированного исполнительства. В спектакле занят уникальный международный состав солистов: три контратенора — Филипп Матман, Винс И, Дэвид ДиКью Ли, известный испанский тенор Хуан Санчо, а также ансамбль Questa Musica под управлением дирижера Филиппа Чижевского. Серия премьерных представлений пройдет 17, 19, 21, 23 и 25 мая.