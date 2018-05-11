Голубкина рассказала о своем новом спектакле в Театре Российской Армии

"Лариса Голубкина. Заплатки" — это исповедь актрисы, ответы на неудобные вопросы, воспоминания, рассуждения о своей актерской судьбе и песни из обширного репертуара Голубкиной.

"Это тема о том, какие раны люди друг другу наносят, которая мне сегодня особенно близка. Всю свою жизнь я сомневаюсь: артистка я или не артистка? Не так-то просто было мне преодолеть этот комплекс, эту «заплатку», которую я получила в детстве — мол, подумаешь, ничего особенного в тебе нет", — рассказала РИА Новости Голубкина в пятницу, когда состоялся пресс-показ спектакля.

По словам актрисы, в новом спектакле она поднимает вопрос самого существования артистки Ларисы Голубкиной. «Я вместе со зрителями снимаю „заплатку“ за „заплаткой“, наставленные обществом, родителями, известностью», — сказала Голубкина.

Драматург Белецкий отметил, что большая часть постановки — это новая Лариса Голубкина, которую еще никто не знает.