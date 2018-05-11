Ещё
Голубкина рассказала о своем новом спектакле в Театре Российской Армии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Голубкина рассказала о своем новом спектакле в Театре Российской Армии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Театр Российской Армии 19 мая представит новый спектакль, сочиненный народной артисткой России Ларисой Голубкиной и драматургом Родионом Белецким о судьбе, неуверенности в своем пути и преодолении себя, сообщили в театре.
"Лариса Голубкина. Заплатки" — это исповедь актрисы, ответы на неудобные вопросы, воспоминания, рассуждения о своей актерской судьбе и песни из обширного репертуара Голубкиной.
"Это тема о том, какие раны люди друг другу наносят, которая мне сегодня особенно близка. Всю свою жизнь я сомневаюсь: артистка я или не артистка? Не так-то просто было мне преодолеть этот комплекс, эту «заплатку», которую я получила в детстве — мол, подумаешь, ничего особенного в тебе нет", — рассказала РИА Новости Голубкина в пятницу, когда состоялся пресс-показ спектакля.
По словам актрисы, в новом спектакле она поднимает вопрос самого существования артистки Ларисы Голубкиной. «Я вместе со зрителями снимаю „заплатку“ за „заплаткой“, наставленные обществом, родителями, известностью», — сказала Голубкина.
Драматург Белецкий отметил, что большая часть постановки — это новая Лариса Голубкина, которую еще никто не знает.
В спектакле актриса расскажет и об Андрее Миронове, с которым была в браке 14 лет, и о своем первом фильме «Гусарская баллада», принесшим ей всенародную известность, и о многих важных для нее встречах, страницах личной и творческой жизни.
РИА Новости: последние новости
В Москве пройдет премьера спектакля Гришковца "Предисловие к роману" Фестиваль "Фабрика Станиславского" пройдет на сцене Губернского театра Указ президента поможет развивать детские театры, считает Безруков
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Самойлову набросились зрители82
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах4
Провальное выступление Самойловой появилось в сети46
Как должны выглядеть «Мстители» на самом деле1
Что стало с Мариной Влади9
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:54
За что знаменитостей сажают в тюрьму
Кино
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
10:13
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Кино
04:14
Киношники раскрыли секреты съемок
Кино
04:42
Самые страшные взрывы в кино
Кино
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение