В Театре Российской Армии состоится премьерный показ спектакля-репетиции «Лариса Голубкина. Заплатки»

Два человека из разных поколений — Народная артистка России и драматург, с разными взглядами на жизнь и разным жизненным опытом ведут спектакль. Он задает провокационные вопросы, она отвечает, рассказывает, пытаясь разобраться в своих сомнениях, ответить самой себе и зрителям, в какие моменты жизни мы обрастаем комплексами, своеобразными «заплатками».

Возможно, это влияние общества. В суровые послевоенные годы, когда Лариса была еще ребенком, не было принято хвалить детей, делать комплименты женщинам. Родители жили по принципу «неудобно выпячиваться». Все личные победы и достижения рассматривались под микроскопом и подвергались критике. «Поешь романсы? У нас вся деревня поет». То, что тобой гордятся близкие люди, можно было понять только из случайного разговора.

Может быть, эти условности, так называемые «заплатки», возникли в семье. Отец, профессиональный военный, полковник, был против того, чтобы его дочь стала актрисой. Шурочка Азарова — первая роль в «Гусарской балладе», впитала в себя скромность самой Ларисы, при этом отразив те гусарские черты, которые она видела в собственном отце.

«Лариса Ивановна будет и обычной Голубкиной, какой ее привыкли видеть, но большая часть этого представления — новая Голубкина, которую еще никто не знает. Безусловно, зрители услышат многое и о Миронове, и о «Гусарской балладе», и о важных встречах, перипетиях в личной и театральной жизни, но под другим углом. Что-то в этом спектакле будет зависеть от зрителей. Пусть они готовятся к новым ощущениям», — рассказывает Родион Белецкий. Спектакль заставит зрителя посмотреть на собственную жизнь со стороны, многое переоценить, а, может быть, освободиться и от своих застарелых «заплаток».