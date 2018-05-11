Ещё
В Театре Российской Армии состоится премьерный показ спектакля-репетиции «Лариса Голубкина. Заплатки»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Театре Российской Армии состоится премьерный показ спектакля-репетиции «Лариса Голубкина. Заплатки» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
14 мая в камерном зале Театра Армии состоится премьера спектакля-репетиции «Ларисы Голубкина. Заплатки». Исповедь «звезды» театра в виде разговора с драматургом Родионом Белецким — ответы на неудобные вопросы, воспоминания, живая импровизация и песни из обширного репертуара Ларисы Голубкиной и Андрея Миронова.
Два человека из разных поколений — Народная артистка России и драматург, с разными взглядами на жизнь и разным жизненным опытом ведут спектакль. Он задает провокационные вопросы, она отвечает, рассказывает, пытаясь разобраться в своих сомнениях, ответить самой себе и зрителям, в какие моменты жизни мы обрастаем комплексами, своеобразными «заплатками».
Возможно, это влияние общества. В суровые послевоенные годы, когда Лариса была еще ребенком, не было принято хвалить детей, делать комплименты женщинам. Родители жили по принципу «неудобно выпячиваться». Все личные победы и достижения рассматривались под микроскопом и подвергались критике. «Поешь романсы? У нас вся деревня поет». То, что тобой гордятся близкие люди, можно было понять только из случайного разговора.
Может быть, эти условности, так называемые «заплатки», возникли в семье. Отец, профессиональный военный, полковник, был против того, чтобы его дочь стала актрисой. Шурочка Азарова — первая роль в «Гусарской балладе», впитала в себя скромность самой Ларисы, при этом отразив те гусарские черты, которые она видела в собственном отце.
«Лариса Ивановна будет и обычной Голубкиной, какой ее привыкли видеть, но большая часть этого представления — новая Голубкина, которую еще никто не знает. Безусловно, зрители услышат многое и о Миронове, и о «Гусарской балладе», и о важных встречах, перипетиях в личной и театральной жизни, но под другим углом. Что-то в этом спектакле будет зависеть от зрителей. Пусть они готовятся к новым ощущениям», — рассказывает Родион Белецкий. Спектакль заставит зрителя посмотреть на собственную жизнь со стороны, многое переоценить, а, может быть, освободиться и от своих застарелых «заплаток».
ТК «Звезда»: последние новости
В Архангельской области более 1000 воинов-беломорцев участвовали в торжествах, посвящённых Дню победы На севере Москвы полыхает квартира: видео Автобус с американской рок-группой разбился в Польше
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Самойлову набросились зрители54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире5
Что стало с Мариной Влади6
Как сейчас выглядят и что делают телеведущие 90-х10
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение55
Видео
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:52
Как Лариса Долина превратилась в «шоколадку»
Кино
05:03
Ошибки в фильмах, которые почти никто не заметил
Кино
05:31
Нелепые клише, которые всё время попадают в кино
Кино
03:41
Кинохиты, в которых никто не хотел сниматься
Кино
04:14
Тим Рот и Курт Рассел вновь снимутся у Тарантино
Кино
02:59
Похождения «снежного человека» в Москве скрыли
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение